新作なのに完売（泣） → 再入荷キターーーッッ！！【3COINS】の「おしゃれポリ袋」に注目♡

デザインが映える【3COINS（スリーコインズ）】の「おしゃれポリ袋」に注目。新作ながら早くも公式オンラインショップで完売した商品が、待望の再入荷。今回はユニークなデザインやカラフルさが魅力の、ひも付きタイプと手提げタイプのポリ袋を紹介します。さまざまなシーンで役立ちそうなので、ぜひ再び完売する前にゲットして。

ホコリをガードしてくれそうな「ひも付きロールポリ袋：S（45枚入り）」

新作ながら、公式オンラインショップで早くも再入荷を果たしたこちらのポリ袋。ユニークなイラストに英字ロゴをあしらったおしゃれなデザイン。ひも付きで持ちやすく、口を閉じればホコリからも守ってくれそうです。ロール状になっているので、使用前も場所を取らずに保管できそう。45枚セットで\330（税込）と、コスパの良さもうかがえます。

手提げタイプで使いやすそうな「手提げポリ袋 2個セット（各40枚入り）」

ストライプ柄がポップでおしゃれなこちら。マチのあるレジ袋のフォルムで物を出し入れしやすく、使い勝手も良さそうです。2色が各40枚入りで\330（税込）と、たっぷりまとめ買いできるのも魅力的。目立ちやすいカラーで置き忘れの防止にも役立ってくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：S.Hoshino