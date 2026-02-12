ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合

ミラノ・コルティナ五輪は11日、ノルディックスキー複合の男子ノーマルヒルを行い、日本のエース渡部暁斗は11位だった。日本の夜10時を回ってのゴールとなったが、生中継したNHKのスタジオには“朝の顔”が登場。「不思議な感じだな」「夜に出てる！？ なんで！？」と視聴者から驚きの声が上がった。

普段と違う時間帯の登場に、視聴者が騒然となった。NHKのスタジオで競技を観戦したのは、NHK Eテレの子ども向け番組「The Wakey Show 〜 ザ・ウェイキー・ショウ」のウェイキーとマリーゴールだ。1998年長野五輪に日本代表として出場した荻原次晴氏の解説を受けながら、ノルディック複合の魅力を学んでいた。

その前に行われたスノーボード・ハーフパイプから続いての長時間出演。普段は登園、登校前の子供たちに向け、毎週月曜〜金曜の朝7時に登場しているため、X上には様々な反応が寄せられた。

「夜にウェイキーとマリーをみるの、不思議な感じだな」

「ウェイキー 夜更かしすぎるやん（笑）」

「ウェイキーを早く寝かせてあげて笑」

「こんな夜遅い時間帯にウェイキー出てるのが不思議」

「ウェイキー夜に出てる！？ なんで！？」

「びっくりしました！ ウェイキーとマリーゴールがノルディック複合を観てる 笑」

「こんな時間にウェイキーが…」

「オリンピックつけたらウェイキーがいた。こんな時間まで…！」

「だいぶ夜更かししてる」

夜11時近くまでの“夜更かし”。番組を共同制作している「The Wakey Base」公式Xアカウントは「とっても迫力があって、ドキドキしたね！ オリンピックはまだまだ続くから、みんなも一緒に応援しよう！！」と呼びかけていた。



（THE ANSWER編集部）