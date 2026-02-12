約7年ぶりにスクリーンへ帰ってくる「スター・ウォーズ」最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

その公開を前に、グローグーの愛らしさを“甘く”表現したチョコレートアートムービーが解禁されました！

フォースのように繊細な技で描かれるマンダロリアンとグローグーの物語が、バレンタインにもぴったりの特別映像になっています☆

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』チョコレートアート特別映像

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

2025年4月に日本で開催され、世界中のファンが大熱狂した究極かつ最大の祭典［スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025］で史上最大級の盛り上がりをみせたのは、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の2026年5月22日（金）日米同時公開の発表でした。

劇場最新作は「スター・ウォーズ」を世に送り出したジョージ・ルーカスが撮影現場にも訪れ、高く評価し称賛する“孤高の賞金稼ぎマンダロリアン”と強力なフォースを秘めた幼い孤児“グローグー”の2人の物語。

2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来約７年ぶりに「スター・ウォーズ」が2026年5月22日（金）に映画館で公開されます。

グローグーにメロメロな高城れにがナレーションで参加！“甘くてかわいい”チョコレートアートムービー

この度、世界をはじめ日本中のファンが期待する「スター・ウォーズ」シリーズ約7年ぶりの劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』から、いたずら好きで食いしん坊、甘いものが大好きなグローグーの可愛さ満載な、チョコレートアートが解禁されました。

手掛けたのは、超人気チョコレートアーティストのnoricoさん。

”作品を見た人の心をチョコレートのように癒やしたい“という想いの元、数々の著名人や人気キャラクターの魅力をチョコレートで表現してきた彼女が、まるでフォースを駆使するようにチョコレートアートでマンダロリアンとグローグーの物語をつくり上げ、更にはグローグーにチョコレートのプレゼントをしてくれました。

解禁された映像では、“ハイパードライブ“（SWでの宇宙高速ワープ）するかのように本作のキャラクターたちが次々と映し出され、チョコレートのブラウン一色で描かれているとは思えないほど、漆黒の銀河から冷徹クールなマンダロリアン・柔らかく嬉しそうなグローグーまで表現されています。

誰もが一度は見たことがあるだろう、スター・ウォーズを生んだ「ルーカスフィルム」スタジオのロゴからはじまり、帝国崩壊後の荒れた銀河で孤高の賞金稼ぎとして生きるマンダロリアンと強大なフォースの力を秘めるグローグーのタッグが勇ましく描かれます。

そして、そのグローグーの手にはいつもチョコレートが・・・！

二人を待ち受ける壮大な冒険とその運命にワクワクと期待が高まるばかりな本映像。

最後には大好きなチョコレートを食べられてご満悦なグローグーが登場し、そのあたたかで愛おしすぎる表情が見る人に癒しを届ける、まさにバレンタインにぴったりな特別映像となっています。

そして本映像のナレーションをスター・ウォーズ大ファンのももいろクローバーZ・高城れにさんが担当！

番組がきっかけで、すっかりスター・ウォーズの世界にハマったという高城さんは、チョコレートアートを実際に見て、「圧巻！スター・ウォーズの世界観がチョコレートで再現されていて感動…。私があのチョコを貰えたら勿体なくて食べられないかなって思いました。（グローグーも）本当に愛おしくて！“愛おしい”って言葉はグローグーのためにあるんじゃないかって思うくらい。私もチョコレートをグローグーにたくさん食べさせてあげたい！と勝手に思っています（笑）」と興奮交じりにアートの可愛さを語ります。

さらに、自身でチョコレートアートを作るとしたらどのキャラクターを作りたいか聞かれ「オビ＝ワン（・ケノービ）が本当に好きで！チョコレートアートを描くならオビ＝ワンを描いて、食べてほしいなって思うんですけど、絶対難しいと思います（笑）！」とSW愛を熱く語りました。

そして、2026年5月22日公開の劇場版最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』について「ちっちゃなグローグーが大きいスクリーンでどんな冒険をするのかなってすごく楽しみです！（スター・ウォーズは）個性的なキャラクターだったり、誰もがマネしたくなるようなライトセーバーの乱闘だったり、魅力がありすぎて語り切れないくらいですが、国籍とかも飛び越えて熱中できるところが（一番の）魅力なんじゃないかなと思います。」と世界中のファンに長く愛される「スター・ウォーズ」シリーズならではの魅力を語りました。

そして、未だスター・ウォーズを観たことが無い未来のファンたちに向けて「必ず推しキャラが見つかる！！推し活のような感覚で（楽しんでほしい）！歴史が長いので中々踏み出せない方も、推しを決めて観てみたら違った角度から楽しめるんじゃないかなって思います。」とアイドルの高城らしいアドバイスで背中を押してくれました。

『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード６）』で帝国が崩壊し、無法地帯と化した銀河が舞台。

孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”と強大なフォースを秘めた幼い孤児“グローグー”の冒険を描き、親子のような絆で結ばれるマンダロリアンとグローグーは、スクリーンで一体どんな“冒険”を繰り広げるのか？

約7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくるその日を、全世界が待ち望んでいます。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月22日（金）日米同時公開です。

©2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 愛されキャラ“グローグー”がチョコレートアートに！映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』特別映像 appeared first on Dtimes.