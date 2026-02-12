高橋ひかる＆岩瀬洋志、高橋恭平をめぐって恋のライバルに？ 映画『山口くんはワルくない』に出演
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』（6月25日公開）の追加キャストが発表され、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる（※高＝はしごだか）、“ヒロインのライバル”を岩瀬洋志が演じることが決定した。あわせて、3人のキャラクタービジュアルも公開された。
原作は累計210万部突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。高橋恭平は劇中で金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じる。
高橋ひかるは、恋に夢見る平凡な女子高生・皐役。山口くんが転校してくる学校に通う皐は、ある出来事をきっかけに、“コワモテ”でヤクザだと噂される山口くんの意外な素顔を知り、惹（ひ）かれていくピュアでまっすぐなヒロインだ。
一方、ヒロインの恋のライバル（？）となる・石崎琳央（いしざき・りお）を演じるのは岩瀬。石崎は山口くんの悪い噂を流して目の敵にしていると思いきや、実は山口くんに対して特別な想いを抱いていて、皐と山口くんの関係に予想外の波紋を呼び起こす。石崎の不器用さゆえの突拍子もない行動により「笑い」と「緊張感」が生まれ、物語は思わぬ展開に転んでいく。
高橋恭平や高橋ひかる、岩瀬は同じ関西出身で撮影現場でも和気あいあい。関西出身キャスト同士ならではの気さくなムードが、本作でさらなる化学反応を生み出す。
解禁されたキャラクタービジュアルでは、鋭い目つきでこちらをにらむ山口くんと、その山口くんに視線を寄せているような皐と石崎の姿が。山口くんのピュアで照れ屋なギャップを知り、惹かれていく皐。そして山口くんのことを目の敵にしていると思いきや、実は特別な想いを抱いている石崎。
それぞれがハートの中に入っていることから、山口くんとの恋路をはばかる、皐のライバルはまさかのイケメン男子・石崎（!?）という予測不能な恋の三角関係を予感させる。個性豊かな3人のキャラクターと、それぞれの想いが絡み合う恋模様が見どころとなる。
■キャストコメント
▼高橋ひかる
原作を読ませていただいた時、ピュアな登場人物たちにキュンとしたりもどかしくなったり、、、。
甘酸っぱい青春を浴びて、幼い頃に読んだ少女漫画などで感じたトキメキを思い出しました。
真っ直ぐな登場人物たちが起こす化学反応がキュートだけど面白くて。
そんな原作のコミカルなシーンが好きで、篠原皐を演じさせていただくと決まって緊張と楽しみな思いでいました。
高橋恭平さん演じる山口くんの魅力の一つとして「コワモテながら笑った時や優しさのギャップ」があります。それが、高橋さんに持っていたイメージと実際お会いした後感じたギャップにとても近かったんです。真剣な顔から一変。おちゃらけたり現場で一人、果敢にボケをかましにいく姿。山口くんそのものでした。（？）
ツッコみどころ万歳の可愛らしいシーンがたくさんあるので、ぜひ映画館に来ていただき、皐と一緒に心の中でつっこんでほしいです。
▼岩瀬洋志
石崎はコミカルな役どころで、物語に大きな影響を与えるキャラクターです。今回演じさせていただいて、お芝居の幅が広がり、とても楽しい挑戦になりました。
高橋恭平さん演じる山口くんは、コワモテな見た目とは裏腹にピュアで優しいギャップ満載のキャラクターです。皐や石崎、周りとの関わりの中でその魅力が引き出されていきますが、特に後半に石崎と対峙する場面では、山口くんの“モテ”要素が最大級に表現されているので、ぜひ注目していただきたいです！
また、恭平さんやひかるさんは大先輩で最初は緊張もありましたが、同じ関西出身ということもあってとてもフレンドリーで親しみやすいお2人でした。現場は終始楽しく、素晴らしい時間を過ごさせていただきました。登場人物同士の関係性や成長、キュンキュンやコミカルなシーン、いろんな魅力を楽しんでもらえると思うので、ぜひ楽しみにしていてください！
