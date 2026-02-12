ダイヤモンドバックスの看板選手コービン・キャロル外野手（25）が11日（日本時間12日）有鉤骨（ゆうこうこつ）の手術を受けることになった。米国の複数のメディアが報じている。

キャロルは、前日の打撃練習中に右手の有鉤骨を骨折した。手術により、キャンプの大半を欠場する見込みで、2026年シーズン開幕のドジャース戦では負傷者リスト（IL）入りする可能性も高い。

有鉤骨は、手首の小指側にある、鉤（フック）状の突起を持つ小さな骨。野球やゴルフなどのグリップエンドが当たる位置にあるため、繰り返しの衝撃による疲労骨折がスポーツ選手に多く、慢性的な痛みや握力低下を引き起こす。

ダイヤモンドバックスにとって最悪のニュース。2023年ナ・リーグ新人王のキャロルは、すでに2度のオールスター選出を経験し、昨季は打率.259、出塁率.343、長打率.541、31本塁打、二塁打32本、三塁打17本、盗塁32（38回中）を記録。ナ・リーグMVP投票では6位に入った。

この手術では、通常、打者は4〜8週間程度戦線を離れることが多く、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として選ばれていたが、欠場する可能性が高まった。

さらに、キャロルが開幕時にIL入りする可能性も高いことで、もともと不透明だったダイヤモンドバックスの外野陣は、混迷を深めることになる。