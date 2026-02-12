ダイアン、ゴチバトル初登場「ゴチがゴイゴイスーです」 “新メンバー”初自腹の危機
お笑いコンビ・ダイアンが、12日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後9：00）内「ゴチになります！27」に出演。同企画初登場となる。
【番組カット】怪しい顔つき？緊張している増田貴久
昨年は流行語大賞にもノミネートされるなど「今勢いすごい！」と全員が認めるダイアンの津田は「なめられたくない」と尖った格好で登場する。ツッコミと笑いが起きるが、「絶対に最下位ならへんぞ！ゴチがゴイゴイスーです！」と意気込む。バトルの舞台は銀座の高級フレンチ「Restaurant Miyazaki（レストラン・ミヤザキ）」。芸術的なモダンフレンチが続々と登場する。設定金額は2万3000円。ビリの自腹額は8人で18万円前後となる。
今夜のテーマは「私のこだわり時間ゴチ」。全員が休日の24時間の過ごし方をフリップに書いて発表する。佐野勇斗は家に帰ると、ホワイトボードに夜の“タスク”を書き出すという。そのホワイトボードを公開し、一同を驚かす。さらに「朝が苦手」と言う佐野が使っている強力な目覚ましアイテムをスタジオに用意。津田が試してみると、意外な反応を見せる。
倉科カナの休日は、朝から家でお酒を楽しむ。“相棒”と映画やアニメを見て行う究極のデトックス法を本人再現で届ける。津田のこだわりは睡眠。「スー」と眠れるというとげとげのマットをスタジオで試すが、佐野は「マジ？」、白石麻衣は「ヤバイ！」、倉科は「ウワー！」と全員もん絶する。
白石は、ある芸人のYouTubeを追いかけていると言い、せいや、津田も嫉妬を隠せない。津田も知らないというユースケのプライベートは、今ハマっているソロキャンプ。これに佐野が共鳴する。増田貴久の「意外と長い」と指摘されたこだわりには一同引き気味になり、岡村の朝起きてすぐの行動には騒然となる。
結果発表でも「ゴイゴイスー！」を連発し、さらにバージョンアップした謎の言葉まで飛び出す津田は、次第に「これヤバー」と焦りだす。せいやは昔、津田にゴチになった時の因縁を持ち出し、「絶対（津田に）払いたくない」と激昂する。ゴチ3戦目の佐野は「ヤダー」と悲鳴を上げ、倉科は「ヤバいですね、母に怒られるんですよ」と放心状態となる。
