盒兇劼る（24）と岩瀬洋志（22）が、なにわ男子・高橋恭平（25）主演の映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督、6月5日公開）にヒロインとライバル役で出演することが11日、分かった。

斉木優氏の同名少女コミックの実写化で、恋に夢見る平凡な女子高生と、コワモテだが実は優しい山口くん（高橋）が織りなす青春ラブストーリー。盒兇蓮転校してきた山口くんのピュアで照れ屋な素顔を知って引かれていくヒロイン・篠原皐（さつき）を演じる。原作のコミカルなシーンが好きと言い「真っすぐな登場人物たちが起こす化学反応がキュートだけどおもしろくて」。主演の高橋に感じたギャップが役柄と近く「山口くんそのものでした。ツッコみどころ満載のかわいらしいシーンがたくさんあるので、ぜひ皐と一緒に心の中でツッコんで」と呼びかけた。

岩瀬は恋路を阻むイケメン・石崎琳央（りおん）役。山口くんの悪いうわさを流して目の敵にしていると思いきや、実は山口くんに特別な思いを抱いているという役どころだ。コミカルでクセのあるキャラクターに「お芝居の幅が広がり、とても楽しい挑戦になりました」と新境地を見せた。キャスト3人はいずれも関西出身で「大先輩で最初は緊張もありましたが、とてもフレンドリーで親しみやすいおふたりでした」と撮影を振り返った。石崎の突拍子もない行動で、物語は思わぬ展開へ。予測不可能な恋の三角関係？ 注目が集まる。