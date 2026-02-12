朝、ドッグランに行ったパパ→映像が送られてきて…想像と違った『まさかの光景』に8万いいねの大反響「死ぬほど笑った」「本気の息遣いで草」
Threadsで話題になっているのは、パパが送ってくれたわんこの姿。ママの期待を裏切る一部始終は記事執筆時点で157万回を超えて表示されており、「死ぬほど笑ったｗ」「本気の息遣いで草」「テンションの差がヤバイ」などのコメントの他、8万4000件のいいねが寄せられることとなりました。
【動画：朝、ドッグランに行ったパパ→映像が送られてきて…想像と違った『まさかの光景』】
パパから映像が送られてきて…
Threadsアカウント「duckyandsugar」の投稿主さんは、家族との微笑ましい日常を発信しています。この日、パパが愛犬たちをドッグランに連れて行ったとのこと。投稿主さんは、用事があって一緒に行くことができなかったそうです。
愛犬たちの様子が気になる投稿主さんのために、パパはドッグランでの様子を撮影して送ってくれたといいます。動画には、東屋に向かって全力疾走するパパの影が…。
思わず愛犬たちの姿を探したものの、どこを探しても映っていなかったそう。パパが「ゼエゼエ」と息切れしながら走る様子をただただ見つめる投稿主さん。「一体わんこたちはいつ出てくるの…？」と疑念の思いが止まりません…。
想定外の展開に爆笑♪
パパは、東屋に着いた途端に後ろを振り返りました。すると、遠くから2匹の愛犬が走ってきたそうです。まだ息切れがおさまらないパパと対照的に、愛犬たちは余裕の笑み。まるでパパを抜かさないよう気を遣っているかのように、ゆっくりと走って東屋に到着したといいます。
映像からも伝わるパパとの温度差に、思わず笑いがこみあげます…！
結局、愛犬たちの姿は、最後の一瞬しか映っていなかったとか。この後にも動画が送られてきたそうですが、なぜか飛ぶ鳥の映像が映されていたそうです。
意図せず投稿主さんの期待を裏切ってしまった、ちょっぴり天然なパパなのでした♡
この投稿に思わず笑ってしまった人は多い様子。「ワンコ後ろなんかーい！」「パパさんが1番走ってて楽しんでる(笑)」「ワンちゃんより元気なパパ素敵です！」などさまざまなコメントが寄せられました。
赤ちゃんの性別発表サプライズ
別の日の投稿には、ある年のクリスマスの映像も紹介されていました。当時、妊娠中だったという投稿主さん。ケーキを通して「赤ちゃんの性別」を発表するサプライズを行ったのだそうです。
ケーキを切って性別が判明すると、愛犬が目を見開いてビックリ顔に！！まるでシナリオがあるかのような完璧な表情をしたといいます。天然なパパさんに加え、愛犬も愛嬌たっぷりな性格のようです♡
Threadsアカウント「duckyandsugar」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。
写真・動画提供：Threadsアカウント「duckyandsugar」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。