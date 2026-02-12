神尾楓珠（27）と平手友梨奈（24）が11日、双方のインスタグラムで結婚を電撃発表した。連名の直筆署名入りの文書を投稿し「結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして1つの道となりました」とつづった。2人に主な共演歴はなく、交際報道もなかった。

ツーショットも公開し「日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく進んでまいります。未熟な2人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と伝えた。親しい関係者によると、知人を介して出会い交際に発展したという。「神尾さんの影響かは分かりませんが、最近平手さんは心身ともに落ち着いてさらに大人になった、という声を聞く」と話す音楽関係者もいる。

神尾は、15年8月に日本テレビ系24時間テレビドラマスペシャル「母さん、俺は大丈夫」でデビュー。18年のテレビ東京系ドラマ「恋のツキ」では、主演の徳永えりが演じる31歳の主人公と引かれ合っていく高校1年生を演じ、話題に。「国民的イケメン」として若くして注目を浴びた。

平手は15年に欅坂46一期生オーディションに合格、翌16年4月のデビューシングル「サイレントマジョリティー」はじめ在籍中リリースした全シングルでセンターを務めた。18年公開の映画「響 −HIBIKI−」で映画に初出演＆主演。20年1月のグループ脱退後はソロで活動している。