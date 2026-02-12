初対面の彼女の父から「どんな女性が好み？」と聞かれたら。超絶ポジティブ夫の返しがお見事！【著者インタビュー】
落ち込んでネガティブな気分になってしまう時は、この本を手に取りたい。つい“自分反省会”してしまいがちな妻・軍曹と、どんなネガティブもひと言でプラスに変える夫・髭。その日常を描いた「全てのネガティブをプラスに変える夫 髭」シリーズ（B.B軍曹/主婦と生活社）は、読むだけで自己肯定感が爆上がりする自己啓発系コミックエッセイだ。Instagramから生まれたこの作品は、「NGと書いてナイスガイと読む編」「さては人生３周目だな編」「人生満点じゃなくてもはなまるだ編」と、これまで3冊刊行され、大きな人気を集めている。
髭さんのどこまでもポジティブな考え方は、目から鱗の連続で、ストレスの多い現代社会をポジティブに渡り歩くヒントが満載。そんな本シリーズの作者であり、髭さんの妻であるB.B軍曹さんにお話を伺った。
――本シリーズは、超ポジティブな髭さんの姿に思わずクスッと笑わされ、元気づけられる作品です。特に「人生満点じゃなくてもはなまるだ編」で印象的だったのは、ご結婚前、髭さんが軍曹さんのお父さまから「好みの女性は？」と質問された時のエピソード。軍曹さんはこの時、どのように思われたのでしょうか？
B.B軍曹さん（以下、軍曹）：「え、ここでこんな質問!?」と固まりました（笑）。緊張で胃がキュッとなりました。
――髭さんにとって絶体絶命の大ピンチ……かと思いきや、「よく笑う女性が好きです！」からの「だから僕は娘さんを毎日笑わせるために絶対に面白くなります！」と自分がどうしていくか、というところに話をつなげる髭さんの回答に舌を巻ました。軍曹さんは髭さんの発言をどのように思いましたか。また、お父さまの反応はいかがでしたか？
軍曹：あまりの意外な答えに、全員拍子抜けからの爆笑でした。「ここで笑いを取れるの強すぎん？」と心の中で思いました。髭の場の空気を変える力を感じた瞬間でした。
――ご結婚前に、髭さんが、田舎にある軍曹さんのおじいさま、おばあさまのご自宅を訪ねた時のエピソードも心に残りました。「ここにはなんにもない」と言ったおばあさまに対する髭さんの返答は国宝級です！ この時、軍曹さんが感じた思いを教えてください。
軍曹：「海も山もある こんなになんでもあるところ そうそうないです」と即答した髭を見て、「私の世界を価値ある景色に変えてくれる人だ」と感じました。あの瞬間、「私はこの人と結婚するんだろうな」と悟りました。
取材・文＝アサトーミナミ