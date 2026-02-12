描いてみせた「奇妙なモデル」は、最初で最後の「量子のアイコン」になった…内容を十分に理解していない者さえ、確信した「ボーア原子理論」のリアル

圧倒的に面白い、「量子論の名著歴代ベスト10」（英紙ガーディアン）選出の傑作ロングセラー！

1925年、ハイゼンベルクの行列力学によって誕生した量子力学。この新しい物理学を疑うアインシュタインが、1935年のEPR論文で打ち出したのが「量子もつれ」です。

たとえ100兆km離れていても瞬時に情報が伝わる“不気味な遠隔作用”が、ボーア、シュレーディンガー、パウリ、ボームらを巻き込んで、長く、激しい論争を巻き起こしました。

量子論の運命を決定づけたベルの不等式とはなにか？

隠れた変数、局所性と非局所性、量子の実在をめぐる議論とは……？

『宇宙は「もつれ」でできている〈新装改訂版〉 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか』は、物理学の常識を書き換えた量子力学100年の発展史を克明に描く、必読の「読む科学大河ドラマ」です！

前回の記事で取り上げた「ボーア理論」は、当時の物理学界にどう受け止められたのでしょうか。パウル・エーレンフェストとアルベルト・アインシュタインの二人を中心に見ていきます。

「原子の内部を見る」手段

コペンハーゲンに戻ったニールス・ボーアは、自身が生まれた1885年に発表された論文の中に分光の数式を偶然に見出した。著者は故ヨハン・ヤコブ・バルマーで、数式を書き上げた当時60歳だった彼はスイス・バーゼルの女学校で教鞭をとっていた。

その数式はいまだ見ぬスペクトル線の配列を予測したもので、30年をかけてきわめて正確なものであると証明された。“蝶の翅”の色を表すこの数式は、ボーアの手によって原子の内部を見る手段へと姿を変えたのだった。

フラウンホーファーの虹における暗い部分は「吸収スペクトル」であった。つまり、欠けている部分は原子が吸収できる光の周波数であり、電子がエネルギーの高い外側の軌道へと遷移する“飛躍”である。

メルヴィルが燃焼させた塩のスペクトルはちょうど正反対だった。こちらは「放出スペクトル」で、最もエネルギーの低い軌道（「基底状態」という）へ向けて電子が内側に飛躍し、その際に発光してエネルギーを失うのである。

アインシュタインの反応

1913年の秋にボーアが論文を発表した頃、アインシュタインはウィーンを訪れていた。彼はそこで、ボーアのよき友人であり、ハンガリー人化学者であったゲオルク・ド・ヘヴェシーと偶然出会った。

ヘヴェシーは間違いだらけの英語でボーアに手紙を書いている。

「アインシュタインに君の理論 についての意見を求めたところ、『それが正しければ非常に興味深いと話してくれた』」（アインシュタインの友人で伝記作家でもあるアブラハム・パイスによれば、「ウソの称賛だ。別の件で彼がこうコメントするのを私が聞いたかぎりでは 」という）

そのときヘヴェシーは「星の光に見られるふしぎなスペクトル線がヘリウムのものであることをボーアは説明できる」とアインシュタインに話している。ボーアの理論からは「実験の値とぴったり一致した 」 結果がすでに出ており、それは分光学の分野に おける前代未聞の偉業であった。

「アインシュタインの大きな目がいっそう大きくなったように見えました」

ヘヴェシーはアーネスト・ラザフォードにこう報告している。興奮のあまり、ヘヴェシーはますますひどい綴（つづり）で書いた。

「彼は本当に驚き、『光の周波数と電子の周波数はまったく別物なので……これは大きな業績だ。それならボーアの理論は正しいに違いない』と語っていました」

「私はアインシュタインがそう言うのを聞いてとても嬉しかったのです」と 、 ヘヴェシーは ラザフォードに打ち明けている。

ボーアの原子モデルを無視したエーレンフェスト

だが、「（『フィロソフィカル・マガジン』誌に発表された）ボーアの量子論の論文……を読んで、私は絶望的な気分になりました」とパウル・エーレンフェストはヘンドリク・ローレンツに書き送っている（※1）。

「これが目標に到達する方法だというのなら……私は物理学をあきらめなければなりません」

エーレンフェストは「ほら、君は欠点を見つけたじゃないか！ 」と言って学生たちを称えるのが好きだった。彼はボーアの理論がまだ多くの欠点を抱えていると感じ、その原子モデルは「まったく手に負えない」と言って無視したのである。

「古典的な領域」と「量子の領域」

大半の物理学者がボーアの原子理論の抽象性を理解しきれていなかった。

また、第一次世界大戦による物資不足や困難が続いていた1915年には、アインシュタインが科学における最大の芸術作品とも言うべき「一般相対性理論」を発表した。地球は太陽のまわりを回るーーところが一般相対性理論によれば、太陽もまた地球のまわりを回るのだ。

この宇宙において、あらゆる回転を客観的に眺められるような正しい基準系はなく、「固定されているように見える恒星」も「静止した観察者」も存在しえない。一般相対性理論は銀河の動き方のみならず、空から降り注ぐ最小の原子の粒子を説明するためにも必要となる。

ところが、この一般相対性理論は量子化と相性が悪いことで知られ、二者択一を迫られればアインシュタインは疑いなく前者を選んだだろうと言われている。

エーレンフェストは、自分は「古典的な領域」（相対性理論を含む、量子を扱わない物理学）と「量子の領域」の境界線がわかるような「一般的な視点」ーーのちにボーアは、それを見つけて喜んだがーーがほしいだけなのだと1917年に述べている。

一方アインシュタインは、統一された物理学を望み、そのような妥協をよしとしなかった。

美しい惑星のような描画で、聴衆を魅了したボーアの講義

ボーアは1919年、エーレンフェストのいるライデン大学を訪れ、原子についての講義を行った。

ボーアは「柔らかい声でぼそぼそと、誰かが先に考えていた可能性には触れずに、お世辞と受け取られないよう慎重に言葉を選びつつ、熱心に語った」（J・J・トムソンの息子であるジョージ・パジェット・トムソンは、いかにもイギリス人らしい控えめな表現でそう評した）。

ぼそぼそと不明瞭な話し方をするボーアの説明に添えられていたのは、催眠術をかけるような複雑な描画で、それには中心の点のまわりを周回する電子の軌道が描かれていた。いわゆる「ボーアの電子」である。それは、すべてのイメージが抽象化の雲の中に消えるまでの、最初で最後の量子のアイコンとなった。

彼は、これらの軌道は文字どおりに受け取るべきではないと説明したが、美しい惑星のような描画を眺める聴衆の中に、ボーアの言葉に耳を貸す者はほとんどいなかった。誰もがボーア理論の成功を目の当たりにした。たとえその内容は理解できなかったとしてもーー。

エーレンフェストは彼の理論はもちろん、ボーア本人にも魅了されていた。

「エーレンフェストはボーアの原子理論について熱心に書いています。彼はボーアのもとを訪れています」

アインシュタインは1921年に、友人でもあり同僚でもあったマックス・ボルンに宛てた手紙にそう書いている。アインシュタインとマックス・ボルンは1908年のザルツブルクでの学会講演で知り合い、生涯の友となっていた。

「エーレンフェストが納得しているのなら、何かがあるに違いありません。なにせ彼は懐疑論者ですから」

※1・パウル・エーレンフェストとヘンドリク・ローレンツ： 「光は、粒子か、波動か」に揺れた当時の物理学会で、粒子論を牽引したのがヘンドリク・ローレンツと、彼の教え子であるパウル・エーレンフェスト。詳しくは、既出の記事〈アインシュタインが問うのをやめた「光量子」の問題…稀代の天才物理学者を誤らせた、「唯一最大の原因」の正体〉参照。

