◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

前回大会王者の平野歩夢選手が1本目で「83.00」をマーク。2本目は「85.50」と伸ばして、7位で予選突破を決めました。

この日はキャブダブルコーク1440やフロントサイドダブルコーク1440など大技を披露。競技後平野選手は「まず予選通過できて、あとは自分のやるべきこと、ベストを尽くすのみだと思っています」とコメントしました。

平野選手は1月ワールドカップで顔部と下半身部を強打し、複数箇所の骨折や打撲の診断を受けました。

現在の状態については「この状況では100％の気持ちでいなければいけないと思います。だけど通常の自分の万全な状態とは比較できないくらい今の状態はよくないと思うので、これをいいと思うしかないというか切り替えて今は落とし込んでいます」と語りました。

「まずこの舞台に立てることはそれなりの時間だったり、地道な積み上げがないとここに立ててないと思うので、そういうことに人一倍感謝できる気持ちはケガをして痛感した部分でもあるし、あとは今できる状況の中でやるべきことやるしかないと思うので、それを決勝で見せられればなと思います」と意気込みました。