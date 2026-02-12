ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子チームパシュートに郄木美帆選手が合流。練習後、佐藤綾乃選手が取材に応じ意気込みを語りました。

今大会女子1000メートルで銅メダルを獲得した郄木選手がチームに合流し、この日本格的に現地でパシュートの練習を行いました。練習では主に郄木選手、佐藤選手、堀川桃香選手の隊列と郄木選手、野明花菜選手、佐藤選手の2パターンの隊列での調整が行われました。

練習終了後、郄木選手とともに3大会連続で同種目に出場する佐藤選手は仕上がりについて「私の感覚としては、ミラノに入って少しずつ良くなっているという実感があるので、本番まですごく楽しみ。しっかりと準備できてるなと思っています」とコメント。

また、チームパシュートが今大会初のレースとなる佐藤選手。「まずは(堀川)桃香のレースからで、そして(郄木)美帆さんの1000メートルまでしっかり見届けてはいたんですけど、画面越しでも会場の熱がすごく伝わるくらい熱気というか緊張感っていうのが、オリンピックだなって感じていたので、やっと私の出番が来るなっていう思いもありつつ、しっかりそれをいい緊張感に持っていけたらなっていう気持ちではいます」と、ともにチームパシュートに出場する選手のレースに刺激を受けていたことを明かしました。

最後に2大会ぶりの金メダル獲得が期待されるレースへ向け「自分の中では金メダルを取りたいっていう気持ちがすごく大きいんですけど、何度も言ってるようにすごく難しい道になっていくのかなって思います。でも、自分たちの力をしっかり100パーセント出しきれば、絶対にいい色のメダルは取れると私は思っているので、力を出し切る準備はできてるので、しっかり迎えていきたいなと思います」と意気込みを語りました。