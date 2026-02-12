「朝起きたばかりなのに疲れている」「会社や学校に行くのが憂鬱」といった体調不良に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自律神経の名医・順天堂大学医学部の小林弘幸教授いわく、「自律神経を整えれば、自然に体調はよくなっていく」そうで――。そこで、小林教授の著書『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』から一部引用・再編集し、〈おうちでできる、自律神経を整える健康法〉を当連載にてお届けします。今回のテーマは「部屋でスクワットをしてみよう」です。

【イラスト】自律神経を整えるのに最適なスクワットの方法

無理をせず毎日続けよう

部屋の中で過ごす時間が長くなると、どうしても下半身の筋肉が落ち、体全体の血流も落ちやすくなります。

スクワットを無理のない範囲で毎日少しずつやりましょう。

また、自律神経は背骨（脊椎）の中を通って体のいろいろなところに伸びています。

運動不足になると、この背骨をとり巻く筋肉もかたくなり、自律神経に悪い影響を与えます。体をひねる体操で柔らかくしましょう。

必ず正しいフォームでおこなう

スクワットは、必ず正しいフォームでおこなうことも大事です。気をつけたい点は、常に上半身をまっすぐに保つこと。体が前倒しになると肺が圧迫され、深い姿勢を保つことができなくなるからです。

腰を落とすときに口から息を吐き、上げるときに鼻から吸うように呼吸をするとより効果がアップします。ひざは、気持ちよいところまで曲げれば十分です。90度以上曲げないように。



『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（著：小林弘幸／興陽館）

【楽々スクワット】

（1）両足を肩幅に開き、両手を頭の後ろで組む。

（2）背筋を伸ばして、息を吐きながら腰を下ろす。深さは、ふとももに「負荷がかかってるな」というところまででＯＫ。

（3）息を吸いながらゆっくりとひざを伸ばして、元の姿勢に戻す。これを朝と昼で20回ずつ。

※深く沈めることよりも、ゆっくりとていねいにすることを意識して。

※本稿は、『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（興陽館）の一部を再編集したものです。