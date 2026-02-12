これまで10万人の脳を診断してきた脳神経外科医・奥村歩先生は、近年の診察を通して「30代〜50代のビジネスパーソンの脳があまりにも疲れ切ってしまっている」ことを強く実感しているそうです。「しっかり休んだはずなのに疲れが残っている」「なぜか頭が働かず、仕事に集中できない」といったことがあれば、それは脳が疲れているのかもしれません。そこで今回は、奥村先生が脳疲労を解消するノウハウや知識をまとめた著書『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】「なぜか頭が働かない」がなくなる科学的メソッドとは？奥村歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』

「ぼんやり」が、あなたの脳を変える

ふとした瞬間にアイデアがひらめいたり、問題の解決策が突然浮かんだりした経験はありませんか？

ぼんやりした時間に、あなたの脳では「指揮者」が静かに働き、脳内物質のバランスを整えています。

その名も「ＤＭＮ（デフォルト・モード・ネットワーク）」。

ＤＭＮは過去の経験を整理し、現在の自分を俯瞰し、あなたの未来を常に頭の中でシミュレーションしています。

さあ、この記事では、そんなＤＭＮの驚くべき秘密に迫ります。

脳の「指揮者」であるＤＭＮとはなんなのか？

私たちの意識や活動、そして休息のサイクルを司る、特に重要なものがあります。それが、オレキシン、ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニン、ＧＡＢＡという、五つの脳内物質です。そして、脳内物質がその力を最大限に発揮するには、それぞれの「バランス」が極めて重要になります。壮大なオーケストラの演奏をイメージするとわかりやすいでしょう。

ただ、どんなオーケストラにも、その演奏を統括し、最高のハーモニーに導く「指揮者」の存在が不可欠です。

そして、あなたの脳にも、まさにその指揮者の役割を果たす「ＤＭＮ（デフォルト・モード・ネットワーク）」という神経ネットワークが存在します。

あなたは仕事をしている中で、

「今は頭が冴えているな」

「今日は脳の回転が速いな」

「今週の会議では、言葉がポンポン出てくるな」

といった好調の波を実感することがあるでしょうか。

このような好調、つまり脳が整っているときとは、ＤＭＮの指示によって、必要な脳内物質が臨機応変に切り替わっており、最高のパフォーマンスを発揮してくれている状態です。

逆に、

「１日中がんばっているのに、仕事が進んでいない」

「今週は、どうもすべてが空回りしている」

など、仕事の能率が極端に悪いと感じるときは、あなたの脳の中のＤＭＮが疲れている状態だと言えます。

指揮者に元気がなければ、脳内物質のバランスは簡単に崩れてしまい、あなたの脳は不協和音を奏でてしまうのです。

旧来の常識を覆した「ＤＭＮ」の正体

では、この脳の「指揮者」であるＤＭＮとは一体なんなのでしょうか？

そして、それはどのような状況で活発に働くのでしょう？

つい最近まで、私たちが何もしないとき、脳は休息していると考えられてきました。体を動かしたり、何かの課題に取り組んだりしているときに脳は活発に働く一方で、ぼんやりしているときは活動を停止しているとみなされてきたのです。

この「旧来の常識」に囚われていたため、人間の最高司令塔とも言えるＤＭＮの発見は、大きく遅れることになりました。

ＤＭＮを発見したのは、ワシントン大学のマーカス・Ｅ・レイクル博士です。

ある日、博士は脳機能を分析するｆＭＲＩ（機能的ＭＲＩ）に映し出される被験者の脳画像を見ていたときに、不思議な反応を示す神経ネットワークを発見しました。被験者が何もしないで「ぼんやり」しているときに活動が高まり、何かの課題に取り組んだ途端、活動を停止する特殊な脳領域があったのです。

レイクル博士は、この神経ネットワークを「デフォルト・モード・ネットワーク」（ＤＭＮ）と名づけました。

デフォルトとはご存じの通り、「標準システム」のこと。つまり、ＤＭＮは「特別な行動をしていないときに働く、あらかじめ備えられた脳の標準システム」ということです。この発見は、人間の自我や意識の根源に迫る、画期的なものとなりました。

「ぼんやりタイム」にこそ、ＤＭＮは活性化する

サウナ後の外気浴でデッキチェアに横たわっているとき。

ぶらぶら公園を散歩しているとき。

銭湯の湯船でリラックスしているとき。

あるいはシャワーを浴びて頭を洗っているとき……。

まるで雷に打たれたように、企画のアイデアが突然ひらめいたり、ふと解決策が思いついたりする。

あなたには、こんな経験はありませんでしょうか？

まさにこのような「ぼんやりタイム」にこそ、ＤＭＮは活性化します。

ＤＭＮは、情報を積極的に収集しているインプット時や、特定の作業を実行しているアウトプット時には働かないことがわかっているのです。

情報処理に忙しいインプットやアウトプットの時間は、特定の脳内物質が活発に働くため、脳内物質のバランスは一時的に乱れがちになります。

しかし、「ぼんやりタイム」でＤＭＮが活性化することで、脳の中に散らばっていた記憶の断片同士がつながるため、斬新なアイデアがひらめくといった現象が起こるわけです。

仕事ができる人の「意外な習慣」

あなたの会社や身の回りにも、「いつもぼんやりしているのに、なぜか仕事ができる人」はいませんか？

会議中も、どこかボーッとしていて話を聞いているのかわからない、声をかけても反応が遅い。それなのに、いざというときは、誰にも思いつかないような画期的なアイデアを発案したり、素晴らしいリーダーシップを発揮したりする……。

その人は、もしかしたら「脳内物質のバランス」を整える究極の技術を、無意識のうちに習得しているのかもしれませんね。

有名な『忠臣蔵(ちゅうしんぐら)』で、赤穂(あこう)浪士を率いて見事な仇(かたき)討ちを成し遂げた大石内蔵助(くらのすけ)。

彼の賢さと指導力はよく言い伝えられていますが、そんな大石の人物像を表わすためによく使われたあだ名が「昼行灯(ひるあんどん)」です。

「昼行灯」とは、「いつもぼんやりとしていて反応が遅い人」を表わす、どちらかというと悪い意味で使われる言葉です。明るい昼間に灯りを点けても意味がないように、「役に立たないこと」を指します。

大石が本当に昼行灯のような人物だったかは定かではありませんが、もしかしたら彼もまた「ぼんやりタイム」を活用して、脳内物質のバランスを整え、来るべき有事に備えていたのかもしれませんね。

脳が最もエネルギーを使うのは「何もしていない時間」だった!?

先ほども述べたように、つい最近まで「ぼんやり」しているときの脳は、ただ休んでいるだけだと考えられていましたが、この考え方はＤＭＮを発見したレイクル博士の研究によって完全に覆されました。

さらに博士の研究によって、次のような驚くべき事実が判明します。



（写真提供：Photo AC）

何もしないでぼんやりしているときの脳は、意識的な作業をしているときの、15倍ものエネルギーを消費している

つまり、ぼんやりしているときのほうが、脳はエネルギーをかなり多く使っているということです。

脳は原則的に、大切な活動により多くのエネルギーを使います。

この観点から考えれば、脳にとっては、作業している時間よりも「ぼんやりタイム」のほうがはるかに重要だと言えるのです。

では、ぼんやりしているとき、どうしてＤＭＮはこれほど莫大なエネルギーを使っているのでしょうか？

レイクル博士は、その目的を「これから起こりうる出来事に対して、スタンバイするためにエネルギーが消費されているのではないか」と説明しています。

ＤＭＮは「過去と未来をつなぐ回路」である

現在、ＤＭＮの主な働きは、次の二つであると考えられています。

・モニタリング機能：現在地を知る「地図」

・アイドリング機能：未来へ向かう「準備室」

まず「モニタリング機能」とは、自分自身の状況を冷静に見つめ直し、客観的に振り返る働きのことです。

それはまるで、あなたの人生を俯瞰する「もう１人の自分」のよう。感情や本能に突き動かされた反射的な行動はもちろん、過去に理性で下したはずの行動までも、

「本当にこれでよかったのか？」

「間違いはなかっただろうか？」

と、一歩引いた視点から確認するシステムです。

これは、単に行動だけでなく、「他者や社会との関わりの中で、自分自身を見つめ直す働き」も担っています。

哲学者のデカルトが言った「我思う、ゆえに我あり」のように、自己を俯瞰するための極めて哲学的な活動とも言えるでしょう。

そしてＤＭＮは、単に過去や現在を見つめるだけにとどまりません。

もう一つの重要な働きが、あなたの未来を創り、よりよい意思決定へと導くための「アイドリング機能」です。

ぼんやりしているとき、ＤＭＮは過去の経験や現在の状況を整理し、そこから導き出される知見をもとに、将来の意思決定や行動のシナリオをシミュレーションしてくれているのです。

ここまでをまとめると、具体的には、次のような作業が脳内で行なわれています。

・過去の経験の「整理」と自己への「理解」

→これまでの仕事の成功や失敗、人間関係での出来事を頭の中で反芻(はんすう)し、「あのとき、なぜああしたのか？」「今の自分の強み、弱みは何か？」といった、自分の現状を深く理解するために役立つ情報を整理する

・現状の「立ち位置の確認」と「役割の再認識」

→会社でのプロジェクトにおける自分の立ち位置や、家庭での役割など、複雑な状況の中で「自分が今どこにいるのか」を冷静に見つめ直す

・未来のシナリオと行動の「予行演習」

→「来週の重要なプレゼンで、もし＊＊という質問が来たらどう答えるか？」「新しいプロジェクトで問題が発生したら、どの手順で解決するか？」といった、将来起こりうる具体的な状況を頭の中でシミュレーションする

最後の「予行演習」のようなＤＭＮの役割は、まるで自動車がエンジンをかけ、アクセルを踏み込めばいつでも発進できる準備をしている（アイドリング）状態とよく似ています。この「いつでも動ける状態」を維持するために、それなりのガソリン（エネルギー）を消費することは納得できると思います。

※本稿は、『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。