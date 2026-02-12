人生の最終段階をどう迎えるか。多くの人が意識しながらも、家族と十分に話し合えていない話題なのではないでしょうか？ 終末期医療や延命治療についての読者アンケート結果からは、事前の共有がないまま判断を迫られた家族の戸惑いや後悔が浮かび上がりました。

回答者数……653人／平均年齢……61歳

質問１：終末期の医療について「家族で話し合ったことがある」という方は具体的な内容について教えてください。

●ACP（アドバンス・ケア・プランニング＝もしものときのために、医療や介護について前もって考え、家族と共有すること）について書いた紙があるから見ておいてほしいと伝えた（自営業・60歳）

●脳死の場合は臓器提供をしてほしいという話はよくしている（パート・60歳）

●延命治療はしない。自宅での介護はせず、介護施設や医療機関に入る（自営業・63歳）

●最期は娘や息子が顔を出しやすい、近くの施設でお世話になりたいと伝えている（パート・64歳）

質問２：終末期の医療について「家族で話し合ったことがない」という方はその理由について教えてください。

●子どもと離れて暮らしていて、あまり会わないから（会社員・60歳）

●まだ子どもに手がかかるので、それどころではない（専業主婦・61 歳）

●実家で避けられてきた話題で、話し合わないまま今に至っている（パート・61歳）

●死が怖い気持ちがある。また終末期医療のことがよくわからない（専業主婦・63歳）

質問３：ご自身の家族の死について、後になって「こうしておけばよかった」と後悔していることはありますか？

●姉が大腸がんの末期で、家族と相談して本人に余命を告知しなかったが、それが正しかったのか今でも悩んでいる（自営業・63歳）

●コロナ禍だったので、末期の肝臓がんだった父を看取れなかったことが忘れられない。最後まで意識がはっきりしていたので、さぞ寂しかっただろうと思う（専業主婦・61歳）

●亡くなった父にもう少し声をかけてあげればよかった （会社員・61歳）

●緩和ケア病棟に移る前に、古く暗い病院で最期を迎えたこと（専業主婦・61歳）

質問４：人生の最後はこうありたい、という希望はありますか？

●家族に惜しまれるうちにこの世を去りたい（専業主婦・61歳）

●きれいな夕焼けを見ながら、感謝して人生を終わりたい（会社員・61 歳）

●自分のことが自分でできなくなったら生きていたくない（会社員・61歳）

●まあいいかと、笑って死ねたらいい （会社員・61歳）

「正解」はなくても、共有はできる

終末期医療に絶対的な正解はありません。

しかし、事前に考えを共有しておくことで、家族が判断を迫られた際の迷いや後悔を減らすことは可能です。

アンケート結果からは、話し合いそのものが家族にとって心理的負担である一方、経験後には「話しておけばよかった」という声が多く聞かれます。

終末期を「いつかの話」として避け続けるのではなく、人生の一部として向き合う姿勢が求められていると言えるでしょう。