初飛行に成功、自動車と航空機が一体化―中国

中国航天科技集団第九研究院が重慶市の複数の機関と共同で開発した中国初の宇宙技術応用型電動垂直離着陸機（eVTOL）が6日、重慶市永川区の大安空港で初飛行に成功し、各種性能検証を無事に完了した。人民網が伝えた。

同機は分体式設計を採用しており、翼、コックピット、シャーシから構成される飛行体と陸上走行体という二つの形態を備える。飛行体は乗客2人を乗せ、高度3000メートル以下の低空を時速150kmで飛行できる。一方、陸上走行体は全電動のスマート・ステアバイワイヤを基盤としており、航続距離は300kmを超える。

自社開発された自動アライメントおよび分離・結合機構により、各部の接続と分離はプログラムによる自律制御が可能だ。カスタマイズ可能なコックピットに加え、複数タイプのシャーシおよび翼モジュールを組み合わせることで、利用シーンへの適応性と運用の柔軟性が大幅に高められている。



同機は耐空性基準を想定して設計・開発された多機能低空設備であり、「宇宙レベルのブロック」のようなモジュール化組み合わせを実現する。今後は交通移動、物流運送、緊急時対応などの分野での活用が期待されている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）