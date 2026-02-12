今田美桜のパリでの移動ショット

NHK朝ドラ「あんぱん」での活躍や、2025年末の紅白歌合戦での司会を経て存在感を高める女優の今田美桜さん。

投稿は2024年6月に公開されたもので、キャプションには「LEMAIRE SHOW」と記されていました。

【画像】超カッコいい！ 「今田美桜」×「外車ミニバン」を画像で見る！

パリで開催されたファッションブランド「LEMAIRE（ルメール）」のショーに参加した際の移動中に撮影されたとみられ、車窓にはパリ市内の景色が写り込んでいます。黒いノースリーブにストール、ベージュのパンツを合わせ、髪をひとつにまとめたシンプルな装いが印象的でした。

今田さんが乗っていた車両は、車内のつくりからメルセデス・ベンツのMPV（ミニバン）「ヴィト ツアラー」とみられます。

欧州で展開される商用バン「ヴィト」をベースにした乗用仕様で、荷物が多い移動や複数名での移動に対応できる構造が特徴です。なお、ヴィトは日本にも導入されている高級ミニバン「Vクラス」のベースモデルにもなっています。

全長は5m前後、全幅は約2mと大きめのサイズで、3列シートを備え最大8〜9人が乗車可能。荷室容量も確保されており、乗客と荷物の両方に対応できる設計です。

パリではショー関係者の移動車として使用される例もあり、送迎用途で見られる車種のひとつです。

写っていた車両は、ブラックの内装にホワイトの天井が映える落ち着いた雰囲気で、後席には余裕のある足元空間が広がっていました。

また、移動中の一枚に加えて、ショーを楽しむ様子も投稿されており、当日の雰囲気が伝わる内容となっています。

SNSでは「素敵」「かわいい」「似合っている」といったコメントが寄せられ、投稿には多くの反応が集まりました。

女優としての活躍はもちろん、今田さんが見せる日常やライフスタイルの発信にも、今後ますます関心が集まりそうです。