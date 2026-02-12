新湘南バイパスで歩行者が立ち入り 危うく人身事故に

高速道路のパトロールを行う中日本ハイウェイ・パトロール東京は公式YouTubeチャンネル「ハイウェイ・パトロール東京」で、隊員目線のさまざまな動画を投稿しています。



そのひとつに「新湘南 人の立ち入り」と題した動画があります。



一体どのような動画なのでしょうか。

動画はタイトルのとおり、圏央道や国道1号方面と接続して、相模湾沿いの国道134号に向かう新湘南バイパスで撮影されました。

【動画】「ええぇぇ！」 これが新湘南バイパスに立ち入った「認知症歩行者」を保護する瞬間です！

撮影された日時は2022年4月25日の18時40分すぎ頃、場所は周囲の景色や道路の構造物の様子から、茅ヶ崎JCT／茅ヶ崎中央ICから茅ヶ崎海岸方面に向かう合流部とわかります。

動画は合流から本線に向かうNEXCOの道路パトロールカーのドライブレコーダー映像で、日没の直前という様子で、あたりはすっかり暗くなっています。交通量は比較的少ないようです。

動画の説明によると、このパトロールカーは「新湘南バイパスで人が歩いている」という通報があり、その現場に急行しているところでした。時速35km程度でハザードを点灯させながら周囲に注意を配って走行しています。

映像6秒。本線に合流する直前、隊員は「あっ、いる！」と異常を発見します。路肩をみると黒っぽい人影が見えます。どうやら通報の通り、歩行者の立ち入りは事実だったようです。

歩行者のすぐ目の前には本線のクルマがびゅんと駆け抜けており、もし衝突していれば軽いけがでは済まないでしょう。

隊員はすかさず後続車にパトロールカーが停止する旨を伝え、路肩に寄って減速。

歩行者に対し、隊員は「止まってください！左側に寄ってください」とマイクで呼びかけると、パトロールカーに背を向けて小走りで走り出します。急に呼び止められて驚いてしまったのでしょうか。

隊員は「左側！左側！」と繰り返しますが、一向に言うことを聞きません。次の瞬間、歩行者は肝を冷やす行動を取ります。

なんと、向かって右側、さっきクルマが高速走行していた本線側に歩き出してしまいます。思わず隊員は声のトーンを上げ、「危ないから左側に寄ってくださーい！」と叫びます。

しかし、どうやらあまり意味が伝わっていなかったようで、どんどん第一走行車線側へと歩いてしまいます。

パトロールカーのサイレンを鳴らすと、歩行者はようやく気づいたのか、その場で止まって振り向きます。

即座に隊員はクルマを降り、「止まって止まって！」と言いながら、歩行者の保護に向かいます。そこで映像は終了です。

動画の説明によれば、保護した歩行者は認知症を持つ人だったといい、自分の居場所がわからなくなり、徘徊した結果、新湘南バイパスにたどり着いたようです。

中日本ハイウェイ・パトロール東京は動画の説明で、「高速道路は、歩行者はもちろん、自転車、原付の進入は禁止されています。一般道と間違って立ち入ってしまう、看板を見落としてしまうなどの誤進入が増えています。

歩行者等を見かけた場合は、9910、110番、非常電話から通報、最寄りの料金所係員への通報をお願いします」と呼びかけています。