2025年12月、静岡県長泉町で高齢の夫婦が拘束され、現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、警察は指示役とみられる21歳の自称フリーターの男を逮捕しました。この事件をめぐる逮捕者は7人目です。

強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、神奈川県小田原市に住む自称フリーターの男(21)です。

警察によりますと、男はすでに逮捕されている6人と共謀し、2025年12月22日深夜、長泉町にある会社兼住宅に押し入って夫婦の手をテープで縛り、口にテープを貼って夫に軽傷を負わせ、現金約1000万円を奪って逃走した疑いが持たれています。

この事件では、すでに現場指示役1人、実行役3人、ドライバー1人、リクルーター1人の計6人が逮捕されていて、今回逮捕された犯行指示役とみられる男が7人目の逮捕者となりました。事件当時、今回逮捕された男は現場と離れた場所にいたとみられています。

指示役とみられる男は、すでに逮捕されている6人を含む7人の中では上位の立場だったとみられ、秘匿性の高い通信アプリを使って他の6人に指示していたとみられています。

また、指示役とみられる男は事件現場の会社兼住宅に多額の現金があることを知っていて、そのことを共犯者に教えていたということです。

男が容疑を認めているかどうか、警察は捜査に支障があるとして明らかにしていません。