“M-1王者”50歳・黒瀬純、愛車『グロリア』とはぐれ“迷子”に「詰んだ」
『M-1グランプリ2009』王者のお笑いコンビ・パンクブーブーの黒瀬純（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。愛車である日産『グロリア』とはぐれ、“迷子”になったことを報告した。
【写真あり】これは迷う広さ…“迷子”になった“M-1王者”50歳・黒瀬純の愛車『グロリア』
黒瀬は、駐車場の写真とともに「詰んだ」と書き出し、「羽田空港で自分の車を止めた場所がわからない」「もう30分ウロウロしてる」と“迷子”を報告。
その1時間後に、愛車『グロリア』の写真を投稿し、「あったーー！！1時間かかり管理局の方に助けていただきました」と喜んだ。黒瀬は続けて「ぜんぜん自分の記憶と違う場所に止めてた」「今日の朝なのに 記憶かもう腐ってる」と自身を責めた。
【写真あり】これは迷う広さ…“迷子”になった“M-1王者”50歳・黒瀬純の愛車『グロリア』
黒瀬は、駐車場の写真とともに「詰んだ」と書き出し、「羽田空港で自分の車を止めた場所がわからない」「もう30分ウロウロしてる」と“迷子”を報告。
その1時間後に、愛車『グロリア』の写真を投稿し、「あったーー！！1時間かかり管理局の方に助けていただきました」と喜んだ。黒瀬は続けて「ぜんぜん自分の記憶と違う場所に止めてた」「今日の朝なのに 記憶かもう腐ってる」と自身を責めた。