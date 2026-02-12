ダウ平均、上げ維持できず４日ぶり反落 米雇用統計は労働市場の安定化示唆＝米国株概況
NY株式11日（NY時間16:22）（日本時間06:22）
ダウ平均 50121.40（-66.74 -0.13%）
S＆P500 6941.47（-0.34 0.00%）
ナスダック 23066.47（-36.00 -0.16%）
CME日経平均先物 58175（大証終比：+575 +0.99%）
きょうのＮＹ株式市場、取引開始前に発表さた１月の米雇用統計が予想を上回る好調な内容となったことで、取引開始直後はポジティブな反応を示した。ダウ平均は一時３１０ドル高まで上昇し、ナスダックも上昇。
非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は１３万人増と予想を上回り、失業率も４．３％に低下。雇用者数は１年超ぶりの大幅増となり、失業率も予想外に低下。労働市場が引き続き安定化していることを示唆した。
前日に高まっていたＦＲＢの年内利下げ期待は後退し、次回の利下げ期待が従来の６月から７月に後退しているものの、米株式市場は景気の底堅さが企業利益を引き続き押し上げるとの見方から上昇していた。
しかし、米株式市場は最高値更新が続く中、その上げを維持できずに下げに転じた。今回は昨年分の改定も公表されていたが、下方修正され、採用ペースが大きく鈍化していたことも明らかとなった。年次ベンチマーク改定と月次修正を合わせると、昨年の月平均の雇用増加は僅か１．５万人に修正されている。
また、雇用増に偏りが見られている面もある。主に医療関連など限られた分野に集中し、医療セクターだけで１２．４万人増と、昨年の通常ペースの約２倍となっていた。労働市場の基調には依然として不透明感が残るとの指摘も出ている。
「総じて良い兆しではあるが、完全回復とは言えない。正しい方向に向かっているという表現の方が適切。低い離職率など、労働市場が堅調と呼べるまでには、まだ長い道のりがある」と述べた。
また、一部からは「経済が想定以上のパフォーマンスを続ける中、ＦＲＢの焦点はインフレ動向に移るだろう。年内あと２回の利下げ余地はあると見ているが、金曜日の消費者物価指数（ＣＰＩ）が上振れすれば、リスクバランスはよりタカ派寄りに傾く可能性がある」との見方も出ている。
ネット証券のロビンフッド＜HOOD＞が決算を受け下落。経常収益が予想を下回ったほか、利益は予想を上回ったものの減益となった。ビットコインや他の暗号資産の急落が業績を圧迫した。
インフラ・ソフトウエア開発のテラデータ＜TDC＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。継続課金型の収入が好調だった。
マイクロン＜MU＞が上昇。マーフィーＣＦＯが、２６年以降も需給がひっ迫するとの見通しや、ＨＢＭ（高帯域幅メモリ）４の生産状況について説明したことが材料視されている。
玩具のマテル＜MAT＞が決算を受け大幅安。１株利益、売上高とも予想を下回った。予想を下回る通期の１株利益の見通しを示した。
配車サービスのリフト＜LYFT＞が決算を受け大幅安。予想を下回る第１四半期のＥＢＩＴＤＡ見通しを示した。世界展開や新製品投入が想定ほど順調に進まなかったことで失望的な見通しを発表。直面している根本的な課題を改めて浮き彫りにしている。
医療保険やメディカルケアなどヘルスケア大手のヒューマナ＜HUM＞が決算を受け下落。通期の１株利益の見通しが予想を下回った。今回の決算は、米医療保険業界が直面している課題への懸念を強めた。
半導体関連のラムバス＜RMBS＞が下落。リンチＣＦＯが退任すると発表。２月２７日付で辞任し、新たなキャリア機会を追求する予定。退任はランバスとの間の意見対立によるものではないとしている。
ダウ平均 50121.40（-66.74 -0.13%）
S＆P500 6941.47（-0.34 0.00%）
ナスダック 23066.47（-36.00 -0.16%）
CME日経平均先物 58175（大証終比：+575 +0.99%）
きょうのＮＹ株式市場、取引開始前に発表さた１月の米雇用統計が予想を上回る好調な内容となったことで、取引開始直後はポジティブな反応を示した。ダウ平均は一時３１０ドル高まで上昇し、ナスダックも上昇。
非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は１３万人増と予想を上回り、失業率も４．３％に低下。雇用者数は１年超ぶりの大幅増となり、失業率も予想外に低下。労働市場が引き続き安定化していることを示唆した。
前日に高まっていたＦＲＢの年内利下げ期待は後退し、次回の利下げ期待が従来の６月から７月に後退しているものの、米株式市場は景気の底堅さが企業利益を引き続き押し上げるとの見方から上昇していた。
しかし、米株式市場は最高値更新が続く中、その上げを維持できずに下げに転じた。今回は昨年分の改定も公表されていたが、下方修正され、採用ペースが大きく鈍化していたことも明らかとなった。年次ベンチマーク改定と月次修正を合わせると、昨年の月平均の雇用増加は僅か１．５万人に修正されている。
また、雇用増に偏りが見られている面もある。主に医療関連など限られた分野に集中し、医療セクターだけで１２．４万人増と、昨年の通常ペースの約２倍となっていた。労働市場の基調には依然として不透明感が残るとの指摘も出ている。
「総じて良い兆しではあるが、完全回復とは言えない。正しい方向に向かっているという表現の方が適切。低い離職率など、労働市場が堅調と呼べるまでには、まだ長い道のりがある」と述べた。
また、一部からは「経済が想定以上のパフォーマンスを続ける中、ＦＲＢの焦点はインフレ動向に移るだろう。年内あと２回の利下げ余地はあると見ているが、金曜日の消費者物価指数（ＣＰＩ）が上振れすれば、リスクバランスはよりタカ派寄りに傾く可能性がある」との見方も出ている。
ネット証券のロビンフッド＜HOOD＞が決算を受け下落。経常収益が予想を下回ったほか、利益は予想を上回ったものの減益となった。ビットコインや他の暗号資産の急落が業績を圧迫した。
インフラ・ソフトウエア開発のテラデータ＜TDC＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。継続課金型の収入が好調だった。
マイクロン＜MU＞が上昇。マーフィーＣＦＯが、２６年以降も需給がひっ迫するとの見通しや、ＨＢＭ（高帯域幅メモリ）４の生産状況について説明したことが材料視されている。
玩具のマテル＜MAT＞が決算を受け大幅安。１株利益、売上高とも予想を下回った。予想を下回る通期の１株利益の見通しを示した。
配車サービスのリフト＜LYFT＞が決算を受け大幅安。予想を下回る第１四半期のＥＢＩＴＤＡ見通しを示した。世界展開や新製品投入が想定ほど順調に進まなかったことで失望的な見通しを発表。直面している根本的な課題を改めて浮き彫りにしている。
医療保険やメディカルケアなどヘルスケア大手のヒューマナ＜HUM＞が決算を受け下落。通期の１株利益の見通しが予想を下回った。今回の決算は、米医療保険業界が直面している課題への懸念を強めた。
半導体関連のラムバス＜RMBS＞が下落。リンチＣＦＯが退任すると発表。２月２７日付で辞任し、新たなキャリア機会を追求する予定。退任はランバスとの間の意見対立によるものではないとしている。