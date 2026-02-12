米１０年債利回り上昇 米雇用統計が予想を上回る＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 米雇用統計が予想を上回る＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間06:26）

米2年債 3.510（+0.058）

米10年債 4.170（+0.028）

米30年債 4.808（+0.024）

期待インフレ率 2.332（+0.009）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。取引開始前に発表さた１月の米雇用統計が予想を上回る好調な内容となったことで、前日に高まっていたＦＲＢの年内利下げ期待は後退し、次回の利下げ期待が従来の６月から７月に後退している。



また、本日は１０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったことで、利回りは上昇。



２－１０年債の利回り格差は+６６（前営業日：+６９）に縮小。



＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.177％（WI：4.163％）

応札倍率 2.39倍（前回：2.55倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

