9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSが11日、メジャー1stアルバムのリリースイベントを開催。ゲストでお笑い芸人・ダチョウ倶楽部が登場し、おなじみの“あの芸”を披露しました。

2020年に結成したBUDDiiS。2月11日にメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースし、メジャーデビューを果たしました。メジャーデビュー当日にリリースイベントを開催したメンバーは、ファンの前でアルバムの収録曲を含めた4曲を生パフォーマンス。その最中にはFUMIYAさん（21）が「メジャーデビューありがとうー！ BUDDiiS売れるぞー！ まじ大好き」とファンに思いを伝えました。

また、メンバー同士のユニット曲も収録されているアルバムについてメンバーのSHOWさん（23）は「昨日勝手にしんみりしてまして。うれしいなと思って」とイベント最中にもしんみりと話し、「まじで、浮き足立ってるんですよ。今日落ち着かないです」と心境を明かしました。

イベントの後半では、今回のアルバムのリード曲『＃KISSYOU』にちなんでダチョウ倶楽部が登場。さらに体調不良でパフォーマンスを制限しているMORRIEさん（26）やSHOOTさん（23）も登場しました。メンバーのFUMINORIさん（31）とSHOOTさんは、ダチョウ倶楽部おなじみのケンカをする芸を披露し、会場を盛り上げました。