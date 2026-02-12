イングランド代表、日本戦後にもテストマッチ2試合を開催へ
イングランドサッカー協会(FA)は11日、北中米W杯直前の6月6日にニュージーランド、同10日にコスタリカとの国際親善試合をそれぞれ行うことが決まったと発表した。
いずれもフロリダ州南部での事前キャンプ中に開催。試合を行った後にベースキャンプ地のカンザスシティに移り、17日に行われる北中米W杯グループリーグ初戦のクロアチア戦に備える。イングランドはクロアチアとの初戦の後、ガーナ、パナマとグループリーグで対戦する。
イングランドは3月の国際Aマッチデーでは27日にウルグアイ、31日に日本代表と対戦。開幕の遅いL組に入ったこともあり、日本戦後にも2試合のテストマッチを組み、入念な準備をして本大会に向かう形となった。
