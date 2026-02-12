ミルナーがプレミア最多タイの出場653試合目も…三笘薫が5試合ぶり途中交代のブライトン、アストン・ビラに敗れて6戦未勝利
[2.11 プレミアリーグ第26節 アストン・ビラ 1-0 ブライトン]
ブライトンは11日、プレミアリーグ第26節でアストン・ビラに0-1で敗れた。MFジェームズ・ミルナーがプレミアリーグ最多タイの通算653試合目の出場を果たしたものの、リーグ戦6試合未勝利で直近同13試合で1勝と苦境が続いている。先発出場のMF三笘薫は5試合ぶりに途中交代となった。
三笘は前半11分、相手CKから味方のクリアを拾ってペナルティエリアを過ぎたところから敵陣中央までドリブルで前進。中央を駆け上がってきたMFディエゴ・ゴメスにパスを通したが、ゴメスはコントロールが大きくなってシュートには繋がらなかった。
前半20分には三笘がオーバーラップするDFフェルディ・カディオールにスルーパスを出してカディオールがクロスを上げるも、GKエミリアーノ・マルティネスにキャッチされた。するとE・マルティネスのパントキックでアストン・ビラが速攻を開始する。カディオールが上がっているためスペースが生まれたブライトンの左サイドへの配球でMFジェイドン・サンチョがボールを収めたが、三笘が戻ってペナルティエリア内で対峙してクロスをブロック。ただこぼれ球を拾ったサンチョが三笘の股の間を通すパスを出してMFモーガン・ロジャーズのシュートまで至ったものの、GK バルト・フェルブルッヘンがセーブした。
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラーは前半22分、イエローカードを受けた後に2枚目のファウルのリスクがあったMFカルロス・バレバを交代で下げる決断。代わって入ったMFジェームズ・ミルナーは元イングランド代表MFギャレス・バリー氏が持つプレミアリーグ最多出場記録の653試合に並んだ。
スコアレスで折り返した後半2分、MFジャック・ヒンシェルウッドのスルーパスに三笘が反応。ペナルティエリア左に侵入するとDFラマレ・ボハルデとのマッチアップで右に持ち出してシュートコースを作り、右足のコントロールシュートを放ったが枠の右に外れた。同5分には三笘がドリブルの際にロジャーズに手を掴まれてイエローカードを誘発した。
先制を目指すブライトンは後半9分、三笘が右足のクロスと見せかけた切り返しで縦に突破して左足でクロスを上げると、相手のクリアボールを拾ったFWダニー・ウェルベックの落としからカディオールが強烈なミドルシュートを放った。ボールはゴール左上隅に飛んだが、マルティネスが指先で触れたボールはクロスバーを直撃。依然として0-0の状況が続いた。
三笘は後半36分にMFヤンクバ・ミンテとの交代で退き、連続フル出場が4試合でストップ。ミンテはそのまま三笘が入っていた左ウイングを務めた。
ただゴールを奪ったのはアストン・ビラだった。後半41分、MFレオン・ベイリーが蹴ったCKをDFタイロン・ミングスが頭で合わせるとヒンシェルウッドに当たったボールがゴールに吸い込まれて先制。これが決勝点となり、アストン・ビラが勝利した。
