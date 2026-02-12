舘ひろし主演『免許返納!?』西野七瀬、黒川想矢らクセ強豪華キャスト４名解禁！
映画『免許返納!?』で、主人公の映画スター・南条弘（舘ひろし）を取り巻くクセ強な登場人物たちを演じる追加キャストとして、西野七瀬、黒川想矢、吉田鋼太郎、宇崎竜童の出演が発表された。
【写真】映画『免許返納!?』から新キャストたちの場面写真が多数解禁
銀幕スターの免許返納を巡る大騒動を描く本作。ダンディー、渋い、カッコいいといった舘ひろしのパブリックイメージ全てを覆すドタバタコメディーだ。
75歳の舘ひろしが演じる主人公は、70歳の映画スター・南条弘。芸術作品よりも、まだまだアクションがやりたいアクティブシニア俳優だ。腐れ縁の俳優仲間が起こしたバイク事故をいさめるコメントがやたらと世間に持ち上げられ、いつの間にか周囲からはこんな声が…。「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」
追加キャストとして、南条弘のマネジャー・川奈舞役には西野七瀬。映画スターにとことんふり回されるマネジャー役を務める。元天才子役だったこともあり、南条に信頼を置かれている川奈は、南条のひっきりなしの喜怒哀楽に振り回されてうんざりしつつも、いざという時には冷徹にブレーキを踏み込むことができる鬼教官さながらの有能マネジャーだ。
舘は西野について、「とにかく西野君のおかげで、すごく面白くなったと思います。本当に彼女が面白く演じてくれました。本当に感謝しています」と西野のコメディエンヌとしてのセンスを大絶賛。
西野は「映画『帰ってきた あぶない刑事』でご一緒させていただいた舘ひろしさんと、今回は『俳優とマネージャー』という配役で共演できることが まず嬉しかったです」と舘との再共演を喜びつつ、「わたしが演じた川奈という人物は、南条に対して当たりが強いときもあるのですが、遠慮なく！もっと冷たくてもいいよ！と舘さんが構えていてくださっていたおかげで、この役じゃなかったら舘さんにこんなこと言えないよ！という台詞の数々も、全力で楽しませていただきました」と明かした。
南条の俳優仲間・尾崎誠の息子であり、南条との出会いで大きく人生が変わっていく来宮亮役には黒川想矢。舘からの「想矢じゃないと成立しない」という熱烈オファーを受け出演に至った黒川だが、過去の舘との共演きっかけに舘が代表を務める事務所“舘プロ”に所属した経緯があるほど舘との出会いで人生を変えられた黒川にとって、自身と非常にリンクする運命的な役柄となる。
黒川は「舘さんとドラマで共演し憧れ、舘プロに所属させていただいてから約3年。こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした」と憧れの舘との共演に歓喜し、「初コメディ映画ということもあり、緊張しつつも、楽しんで役と向き合うことができました」と初挑戦のコメディー作品への思いを明かした。
さらに、「正直をいうと、僕の役柄はコメディというよりは、悔しさ苦しさを感じている役でした」と自身の役柄を説明した上で、「皆さんが面白おかしく演技されている横で、笑いに堪える僕は、少し皆さんが羨ましかったですが、現場で生まれるあらゆるユーモアやアイディアを大切に温めながら、馬鹿馬鹿しいことを本気で悩み、それを体現する皆さんを間近に見れたことは幸せでした」と現場での役との向き合い方を話している。
西野演じる川奈と共に南条にふり回されるもう一人の存在、南条の所属する芸能事務所の社長・三宅篤役には吉田鋼太郎。
吉田は「まさかあの舘ひろしさんとご一緒させていただけるとは！まさか絡みが山ほどあるとは！まさかだらけの体験でした。舘さんは優しく、ジェントルマンで、言うまでもなくもの凄くカッコよく、本物の映画スターでした」と舘との共演の喜びと舘のスター性を語り、「免許返納が他人事ではなくなって来た年齢に差し掛かり、共感したり、ホロリとしたり、大笑いしたり、身につまされるシーンばかりで、ボクらの世代には特に見所満載の映画になっていると思います！」と作品をアピールしている。
南条と共に一時代を築いた俳優仲間の尾崎誠役には宇崎竜童。昨年公開の舘主演映画『港のひかり』では舘の親分を演じた宇崎が、今度は舘の戦友に挑む。
宇崎は「舘sanと再びカメラの前に立つ歓びを感じながら楽しく撮影に臨むことが出来ました。実像"舘ひろし"と重なるcomicalなセリフやリアクションにクスッときた」と舘との共演を回顧。「初めて見る最新機材に取り囲まれての撮影にソワソワしゾクゾクした。画面の中で若返りハーレーに跨り痺れた。リハで繰り返す一言のセリフを毎回違うTONEで呟いてみせる黒川kunの才にたじろぐ私。Entertainment映画『免許返納!?』 Please watch the movie!!」と“宇崎節”炸裂でコメントしている。
映画『免許返納!?』は、6月19日より全国公開。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
【西野七瀬／川奈舞（かわな・まい） 役】
映画『帰ってきた あぶない刑事』でご一緒させていただいた舘ひろしさんと、今回は「俳優とマネージャー」という配役で共演できることが まず嬉しかったです。わたしが演じた川奈という人物は、南条に対して当たりが強いときもあるのですが、遠慮なく！もっと冷たくてもいいよ！と舘さんが構えていてくださっていたおかげで、この役じゃなかったら舘さんにこんなこと言えないよ！という台詞の数々も、全力で楽しませていただきました。豪華な出演者の皆さんとの掛け合いも見どころのひとつだと思います。きっとこの映画でしか見れない舘さんが詰まってます。ぜひ楽しみに待っていてください！
【黒川想矢／来宮亮（きのみや・りょう）役】
舘さんとドラマで共演し憧れ、舘プロに所属させていただいてから約3年。こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした。初コメディ映画ということもあり、緊張しつつも、楽しんで役と向き合うことができました。正直をいうと、僕の役柄はコメディというよりは、悔しさ苦しさを感じている役でした。皆さんが面白おかしく演技されている横で、笑いに堪える僕は、少し皆さんが羨ましかったですが、現場で生まれるあらゆるユーモアやアイディアを大切に温めながら、馬鹿馬鹿しいことを本気で悩み、それを体現する皆さんを間近に見れたことは幸せでした。
ぜひ、『免許返納!?』楽しみにしていてください。
【吉田鋼太郎／三宅篤（みやけ・あつし）役】
『免許がない！』が大好きな映画でしたので、まさかあの「南条弘」と同じ世界にいられるとは！まさかあの舘ひろしさんとご一緒させていただけるとは！まさか絡みが山ほどあるとは！まさかだらけの体験でした。舘さんは優しく、ジェントルマンで、言うまでもなくもの凄くカッコよく、本物の映画スターでした。演技も普段の会話も打てば響く軽やかな西野さんを含めた3人のシーン、見所のひとつだと思います！免許返納が他人事ではなくなって来た年齢に差し掛かり、共感したり、ホロリとしたり、大笑いしたり、身につまされるシーンばかりで、ボクらの世代には特に見所満載の映画になっていると思います！『免許がない！』世代の方は勿論、難しい事は考えずただひたすら面白い映画が見たい！と思っている方々、是非劇場にお越しください！
【宇崎竜童／尾崎誠（おざき・まこと）役】
舘sanと再びカメラの前に立つ歓びを感じながら楽しく撮影に臨むことが出来ました。実像"舘ひろし"と重なるcomicalなセリフやリアクションにクスッときた。初めて見る最新機材に取り囲まれての撮影にソワソワしゾクゾクした。画面の中で若返りハーレーに跨り痺れた。リハで繰り返す一言のセリフを毎回違うTONEで呟いてみせる黒川kunの才にたじろぐ私。Entertainment 映画『免許返納!?』 Please watch the movie!!
