小芝風花「プロですねこれは」編み物作品がすごすぎ「個性爆発」「センスありすぎ」人気俳優にプレゼント
女優の小芝風花が10日までにインスタグラムを更新。人気俳優にプレゼントした編み物作品を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】小芝風花のプロ級編み物作品＆受け取った人気俳優
小芝が「編み物日記 No.11」と投稿したのは、手作りのポーチとそれを受け取った八嶋智人の写真。投稿の中で小芝は「八嶋智人さんから「派手なポーチ」が欲しいとオーダーがあったので私のバッグとお揃いに」と説明。さらに手作りのポーチについて「八嶋さん要素を入れるために、マリオの帽子の「M」の部分を「八」に変えたり、メガネをかけさせてみたり 裏には大きく「八」を派手に！笑」とつづり「喜んで頂けて嬉しかったなぁ 人に編むのも楽しいんですよねぇ♪」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「個性爆発」「センスありすぎです！八嶋さん羨ましい！」「「プロですねこれは」などの声が集まっている。
■小芝 風花（こしば ふうか）
1997年4月16日生まれ。大阪府出身。トップコート所属。2011年、「ガールズオーディション2011」でグランプリを受賞。翌年にドラマ『息もできない夏』で俳優デビューを果たした。2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、主人公・蔦屋重三郎の幼なじみで“伝説”の花魁・花の井（五代目瀬川）を演じた。
引用：「小芝風花」インスタグラム（@fuka_koshiba_official）
