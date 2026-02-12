第26節のアストン・ビラ戦に先発出場

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間2月11日、アウェーで行われたリーグ第26節のアストン・ビラ戦に先発し、後半36分まで出場した。

三笘は左ウイングで7試合連続で先発出場。前半10分には相手のコーナーキックを拾うと、自陣からドリブルで持ち運び、カウンターの起点となった。前半は押し込まれる展開が長く、ボールタッチ数も少なかった。

後半はチームと共にギアを上げた。同2分にはカウンターから左サイドを抜け出すと、中に切れ込み、右足シュート。わずかにゴール右に外れた。同18分には左サイドから右足クロスでチャンスを演出。その後も左サイドで攻撃の起点となったが、得点は奪えず、同36分に交代した。

試合は三笘が交代後の後半41分に右CKからアストン・ビラが先制。そのまま試合は終了し、ブライトンは6戦勝ちなしとなった。リーグ戦では13試合でわずか1勝と厳しい状況となっている。

またこの試合では、40歳の元イングランド代表MFジェームズ・ミルナーが前半22分から出場。リーグ通算653試合出場となり、ギャレス・バリー氏に並ぶプレミアリーグ最多出場となったが、白星で飾ることはできなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）