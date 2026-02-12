◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

スノーボード男子ハーフパイプ予選が11日に行われ、直前の大会で転倒して複数の骨折をするなど、出場も危ぶまれていた平野歩夢選手は7位で突破を決め、今の思いを率直に語りました。

前回王者は、約1か月前の大会で転倒。複数箇所の骨折や打撲などの診断を受け、これがぶっつけ本番でした。

予選を振り返り、「すごいギリギリの状態で予選が始まってしまった状態だったので、(予選の)2本だけで痛みが出てもなんとか通過しないといけないハイレベルな予選だったので、痛みも覚悟しながら体とも戦いながら自分とも戦いながら、2本ともなんとか決められた。ケガ明けいきなりオリンピックという状況なんですけれど、でもここで4年に1回しかない大会で、今はなんとか痛みありきで滑れている状況ですけれど、決勝ので自分のベストを悔いなくやり切るだけなのかな」と話しました。

また自身のケガについて、「本当に自分自身もこの場に立てたことは本当に奇跡的な、自分でもビックリしているような状況でなんとかここに立てている」と言及。

続けて、「ケガしている間も全てにおいていろんな人のサポートありきでここまでなんとか到達できている。周りの人には感謝し切れない。なんとか滑りで恩返しできるようなそんなパフォーマンスを集中してやっていかないとなって思っている。温かく見守っていただければと思います」と締めくくりました。

また戸塚優斗選手、山田琉聖選手、平野流佳選手と日本勢4人全員が予選突破を決めています。

▽日本勢結果2）戸塚優斗 91.253）山田琉聖 90.255）平野流佳 87.507）平野歩夢 85.50