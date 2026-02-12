「広島紅白戦、白組７−０紅組」（１１日、天福球場）

広島ドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が紅白戦で“プロ初安打”を含む２安打１打点とアピールに成功した。即戦力として期待されている若鯉は「センターに打つ意識を強く持っていた。理想の打撃ができた」と納得の表情を浮かべた。

初回無死一塁で一塁前への犠打を一発で決め、「リズムがつくれた」と好機を拡大。三回先頭で高の直球を中前へはじき返すと、五回２死三塁では益田から再び中前へ運ぶ適時打をマークした。１０日の紅白戦では「体が早く開きすぎていた」こともあって無安打に終わったが、この日は高い修正能力を見せつけた。

チームは１２日に日南でのキャンプを打ち上げ、１４日から沖縄２次キャンプを開始する。「走攻守で攻めていきたい」と勝田。ガッツあふれるプレーで競争を勝ち抜いていく。

◇勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日生まれ、大阪府出身。２２歳。内野手。１６３センチ、７０キロ。右投げ左打ち。関大北陽から近大を経て、２５年度ドラフト３位で広島入団。近大では通算１００安打をクリアし、主将を務めるなどリーダーシップも持つ。