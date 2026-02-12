「広島紅白戦、白組７−０紅組」（１１日、天福球場）

広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（１８）＝神村学園伊賀＝が、１４日から沖縄市で行われる１軍２次キャンプに帯同することが決まった。１１日、新井貴浩監督（４９）が練習後に明かした。西川は８日から１軍に合流し、紅白戦でも結果を残した。広島の高卒新人が沖縄キャンプに帯同するのは２０１９年の小園海斗以来。南国でも持ち味の積極性を貫き、猛アピールをする決意だ。

１８歳がつかみ取った。今春を２軍で迎えた西川が、沖縄行きの切符をゲットだ。紅白戦などでの猛アピールが実り、１軍に昇格。球団の高卒新人が沖縄キャンプに帯同するのは１９年の小園以来となる。ルーキーは「うれしい気持ちと、呼んでいただいたからには結果で応えないといけない」と強い決意をにじませた。

８日から１軍練習に合流。高卒新人の参加は異例だった。打撃練習中には新井監督から約１５分にわたって熱視線を送られる場面もあった。走攻守三拍子そろった大型内野手に、首脳陣は引きつけられた。１０日の紅白戦でいきなり２安打１打点。この日の紅白戦でも安打こそ記録できなかったが、鋭いスイングを披露した。守備では遊撃と三塁を守り、堅実なプレーが光った。

将来性豊かで、スケールも大きい。新井監督は「当初は１軍に、とは思っていなかったけど、想定外に良いものを見せてくれた。いろいろ勉強してもらいたい」と期待を寄せた。ＷＢＣ日本代表の合宿に参加するため不在となる小園の“枠”を使い、１軍で英才教育を施す狙いもある。

飽くなき向上心が西川を支えている。矢野や小園を質問攻め。矢野からは守備の極意を学んだ。「打者が打つ前に、どう動いたら良いかを教えてもらった。今まで捕れなかった打球が捕れるようになった」。守備範囲を広くすることが課題でもある。細かい動き一つ一つに意味があると知れたことは、大きな収穫だった。

さらに見たり、聞いたりして学んだことを全て吸収するため、毎晩欠かさず「野球ノート」に書き込む。「他の選手より早く１軍を経験させていただけたのは、すごくうれしい。この経験を自分のものにして、どんどん（１軍との）差を縮めていきたい」。ストイックな姿勢が、短期間での成長曲線を伸ばしている。

初々しさもある。紅白戦前には坂倉から打撃グローブ２組をプレゼントされた。「宝物です。破れるまで使おうと思っています」。白い歯がこぼれた。

沖縄では対外試合が始まる。何より貫くのは、持ち味の積極性だ。「ガムシャラにやることは忘れずに」。西川は前を向いて力を込めた。成功も失敗も、全てを成長の糧として、その進化をさらに加速させる。

【西川アラカルト】

◆生まれ ２００７年１２月２８日生まれ。１８歳。三重県伊賀市出身

◆サイズ １８４センチ、７７キロ

◆投打 右投げ左打ち、内野手

◆球歴 小学３年から軟式の緑ルーキーズで野球を始め、小学５年から硬式の稲沢中央ボーイズに所属。緑ケ丘中では大阪箕面ボーイズでプレーした。神村学園伊賀では２年秋から内野と投手を兼任。最速１４５キロを計測するなど、二刀流の活躍を見せるも、プロでは野手一本で勝負

◆５０メートル走 ５秒９

◆遠投 １１０メートル

◆趣味 サウナ、洋服鑑賞（木村拓哉、浜田雅功らのファッションを参考）

◆好きな食べ物 炭火焼き鳥（好物はもものタレ）

◆好きな芸能人 千鳥、霜降り明星の粗品