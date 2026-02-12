〈《潜入》廊下の壁には「大小便禁止」の張り紙、非常階段はゴミだらけ…上野駅徒歩数分、中国エステが占拠した“巨大雑居ビル”の“内情”に迫る〉から続く

新宿と池袋という巨大繁華街の狭間で、独特の“猥雑さ”を放ち続けてきた街、高田馬場。そんな駅前にそびえ立つのが、黒川紀章設計の巨大な複合型ビル「ビッグボックス」だ。建物の完成は、いまから50年以上前となる1974年。以来、半世紀もの間、高田馬場に君臨するビルが重ねてきた意外な歴史、そして変化とは。フリーライターの本橋信宏氏の著書『東京アンダーグラウンド』（大洋図書）の一部を抜粋して紹介する。

高田馬場という“猥雑さ”の原点

高田馬場は、単なる歓楽街の雑然さとは異なった姿をみせる。それは、早稲田大学を中心とする学生街特有の若さの騒がしさと、戦後以来の地下文化・安価風俗・サブカルの系譜とが混じりあった独特の“若年混成空間”の結果だ。

昭和期から平成・令和にかけて、学生たちの飲酒トラブル、深夜の放吟、抗議運動の余韻、青春期の逸脱行動など、街の記録には若者の影がいつでも付きまとった。街のその魅力と危うさは常に背中合わせだった。



消えた屋台村とともに変わった高田馬場

駅ホームが並んだ山手線と西武新宿線は駅のすぐ北側から2方向に分かれる。その2本の鉄路の間には小さな飲食店が軒を連ね、戦後のバラックの延長のような“屋台村”を形成していた。いうまでもないがこれらは違法建築で不法占拠、地代家賃がいらないからこその安さが人気だったが、ついに撤去された。戦後から続いた風俗的猥雑さの象徴が消える。駅前再開発によって戦後の影が薄れる一方、街の空気にはいまも若者特有の熱気と騒がしさが漂い続けている。

学生街としての歴史は長く、昭和の後期からいくつもの大学はもちろん、予備校や塾、安価な飲食店、小劇場やライブハウス、漫画喫茶などが密集し、今日に至るまで“学生文化の本拠地”としての面影を濃く残している。1980〜90年代にはサブカルの空気が流れ込み、インディーズ音楽や演劇が息づき、池袋や新宿とも違う、より雑多で自由な空間が育まれた。そして表面に現れたその暗部は、たとえば学生ローン。馬場はその広告が雑居ビルの側面に並び、若者の欲望や焦りがダイレクトに可視化される空間を形づくった。

深夜の明治通りを歩けば、遠くから聞こえる放吟の声と、遅い時間まで開いている飲食店の灯が、青春の街に特有の“落ち切れない熱”を際立たせていた。

ただ、そもそも高田馬場などという地名はなかった。周辺はかつて戸塚村と呼ばれ、「高田馬場」という呼称は俗称でしかない。由来をたどると、寛永13（1636）年、郄田村に設けられた旗本たちの馬術練習場に行き着く。江戸時代、そこは流鏑馬（やぶさめ）が行われる由緒ある馬場で松並木の参道には茶屋が並んだ。茶屋町と呼ばれたこの一帯は、江戸市民が気軽に訪れる行楽地のひとつでもあったのだ。

なかでも有名なのは「高田馬場の決闘」。元禄7（1694）年、のちの堀部安兵衛が義理の叔父を救うために村上兄弟と決闘した史実は、講談・映画・舞台で語り継がれ、その地名を全国区に押し上げた。“血闘”の物語は、のちの都市開発とは無関係のようでいて、どこかこの街の激しさを象徴する背景となった。

学生文化で「成熟しきらない街」へ

ときは明治大正、早稲田大学が存在感を増すにつれて街の顔は大きく変わった。

高田馬場は、新宿と池袋という巨大繁華街に挟まれた位置にある。しかし、その中間に新大久保と目白というふたつの特色ある街が挟まったことで、大規模歓楽地帯への転化を免れたともいえる。とくに目白は山手線内でも有数の落ち着いた文教エリアであり、早稲田大学を中心とする学術都市高田馬場の性格を保つことに寄与してきた。

駅前の噴水広場には、かつて授業を終えた学生たちが自然と集まった。友人と合流してコンパへ向かう者、恋人と別れ際の言葉を交わす者、予備校帰りで重い鞄を下ろす者など、さまざまな時間帯の若者の姿が交錯していた。春には新入生たちの期待が広場を包み、年度末には去りゆく学生たちの喪失感が滲んだ。毎年入れ替わる若者たちが街の空気を更新し続けるため、高田馬場は“永遠に若い街”であり、同時に“永遠に落ち着かない街”でもある。学生文化が絶えず新陳代謝されることによって、街が成熟しきらないという特性が、猥雑さと活気を共存させてきた。

猥雑さを眺め続けたビッグボックス

1974年、高田馬場駅前に巨大な複合型ビル・ビッグボックスが建った。西武鉄道初の駅ビル事業として注目され、設計を担当した黒川紀章は当時40歳、すでにスター建築家の名声を得ていた。サイコロを積み上げたような個性的な“中銀カプセルタワー”を手がけた直後であり、彼の建築思想が勢いを持って街に注入された時期である。

ビッグボックスの外観は、赤と白の大胆な配色から始まり、その後ブルーの落ち着いた色へと変化した。だが、全体としては「巨大な石棺」と形容されるほど無装飾な箱型であり、都市の雑踏の真んなかに厳然と立つ異物のような存在感を放つ。駅前の戦後バラックを一掃し、新しい時代の駅前空間を形づくる象徴的な建造物だった。

内部にはスイミングクラブ、フィンランドサウナ、フィットネスクラブ、ボウリング場、レーザーシューティングなどのスポーツ・レジャー施設が充実し、当時としては画期的な“娯楽のデパート”だった。飲食店やファッションフロアが入り、まさに“若者の複合的居場所”として機能した。

高田馬場の青春はしばしばこのビルの中で費やされた。講義前に立ち寄る学生、徹夜明けの身体をほぐしにサウナへ向かう若者、バイト代を握りしめビリヤードに興じた者。ビッグボックスは街の若年文化の受け皿。若者の欲望と時間を静かに吸い込んでいった。

ビックボックスの目の前、一方、駅前の猥雑さを象徴した屋台村は、戦後のバラック文化の延長線上にあった。夜になると薄い板壁やビニールの仕切りから漏れる照明と煙が、駅前の混合臭とともに漂った。学生たちがふらりと立ち寄っては、他人の人生に入り込みそうな距離感の狭い飲み屋で時間を潰す――そんな風景は2000年代前半まで長く残っていた。

再開発の波

だが、再開発の波はついにこの街の“昭和の残党”を飲み込む。違法建築同然で老朽化が進み、消防法の基準も満たさない区画が多かったことから、行政・鉄道会社・地権者の合意により撤去が決定した。昭和・平成・令和と放置されてきたのは、あまりに地権が複雑だったためだが、複雑さが解けた瞬間、戦後の名残はあっけなく姿を消した。屋台群が更地になったとき、古くからの住民や早稲田OBたちは「馬場から時間の層が剥がれた」と語った。猥雑であれ不便であれ、そこには若者文化と戦後都市の“生きた記憶”が詰まっていた。屋台村は、最新型の都市空間に更新された駅前において、明らかに異物であった。しかし、街の猥雑さの核が失われたことで、逆説的に高田馬場の現在の姿は「整い過ぎて落ち着かない」ものとなった。

1970〜90年代といえば、高田馬場の雑居ビルには深夜喫茶、ゲームセンター、学生金融、アダルトショップ、ビデオ試写室、風俗案内所が入り混じっていた。地下にはピンサロが入り、地上には学生価格の飲み屋や深夜食堂が並び、若者の欲望と弱さが可視化された街として雑多な受容力を持っていた。

しかし2000年代以降、娯楽の中心がウェブに移り街が抱えていた“猥雑の深さ”が薄れていった。

ビッグボックス自体は、大胆なテナント入れ替えを行いながら生き延びた。スポーツ施設の縮小、新しいフィットネス業態の導入など、若者の消費行動の変化に合わせて形を変え続けた。いまでは巨大なアクティビティ施設というより、学生・サラリーマン・地域住民の生活導線に寄り添った“駅前サービスの器”として機能している。外観が赤から青へと変わったことも象徴的だ。激しい赤は高度成長期の勢いを思わせ、青は落ち着きを象徴するが、街の成熟と猥雑さの退潮を反映しているようにもみえる。だが、整いすぎた街のなかではビッグボックスの巨大な無装飾の箱は、どこか“不気味な時代遺産”の異物性を際立たせる。そしてそれこそが、高田馬場の猥雑さの残り火のようにも感じられる。

令和の高田馬場に漂う“青春の残響”

令和の高田馬場を歩くと、猥雑さの濃度はかつてより確実に薄まっている。風俗案内の看板は減り、昔のような学生ローンの広告も目立たない。深夜の雑居ビルに漂っていた危うさが後景へ押しやられた。コンビニとチェーン飲食店が増えたことで、都市の均質さが駅前を覆い始めた。

もちろん街の奥行きまで消えたわけではない。早稲田通りの裏手に残る古い飲み屋、学生スポーツの掛け声、単位の話題で盛り上がる会話、アニメ・ゲーム文化の濃い店、リーズナブルな定食屋、地方から出てきた若者が暮らす安アパート――。そこには確かに“学生街の熱”が息づいている。令和の学生たちはスマホで情報を完結させ、街をさまようことが少なくなった。それでも深夜の馬場には、講義、サークル、バイトを終えた若者が集まる瞬間があり、その時間帯だけ街はかつてのざわめきを取り戻す。

「春になると馬場には新しい顔が増え、秋になると誰かがいなくなる」。この季節ごとの新陳代謝こそが、高田馬場の本質であり、街を永続的に“青春の居場所”として保ち続けてきた理由でもある。

