Snow Man渡辺翔太、憧れの木村拓哉と対談でど緊張「ヤバい、ヤバい…」 「教場」特集の『この世界は１ダフルSP』
タレントの東野幸治とSnow Manの渡辺翔太がMCを務めるフジテレビ系バラエティー『この世界は１ダフル』（毎週木曜 後9：00）。12日の放送は『この世界は１ダフルSP』（後8：00〜後9：54）とし、スペシャルゲストとして木村拓哉を迎え「教場」シリーズを特集。渡辺が憧れる先輩・木村と超貴重なトークが展開された。
【別カット】憧れの木村拓哉を前に…緊張する渡辺翔太
渡辺の元に対談決定の連絡が入ったのは、ロケの少し前。「この番組に出演してくださると思っていなかったので、出てくださると聞いたときひっくり返った。Snow Manメンバー全員とご一緒したことはあったけど、2人でトークするのは初めて。失礼を承知の上で言うけど、今日が来るなと思っていた…」と、スタッフも見たことがないくらい緊張する姿を見せた。
木村がスタジオ入りする前も「ヤバい、ヤバい…」を繰り返し、壁と友だちになる瞬間も。その緊張が解けぬままいざ木村と対面すると、さらに落ち着きがなくなり…。スタジオで自分のVTRを見た渡辺は「自分で見てられないくらい緊張している（笑）。今、VTRを見ながら“こんなことしゃべってたんだ”と思うくらいパニックだった。僕がほとんどしゃべってますね（笑）」と振り返り、スタジオからは「見る方が緊張するなあ」「木村さんの話を聞きたいのに（笑）！」など飛び交った。
今回、渡辺が用意した質問は10個。“緊張した時用に”と用意したメモ帳を相棒に、「教場」シリーズ撮影裏話、家族のこと、Snow Manのコンサートへサプライズ出演した経緯など、これまであまり聞くことができなかった話に切り込んでいく。さらに「なぜこの番組に出演してくださったのか」を問うと間髪入れず「（渡辺が）いるから」と返答が。幼い頃から憧れていた木村からの言葉に感極まり崩れ落ちる…！？
渡辺・木村の対談VTRのほか、「1万人が選んだ！鬼教官・風間公親と生徒がみせた心震える名シーン」5選も紹介。ドラマ『教場』（2020年1月4日、5日放送）、『教場II』（2021年1月3日、4日放送）、『風間公親-教場０-』（2023年4月期）から厳選した名場面を届ける。スタジオメンバーも「（VTR見ながら）しゃべられへん」、「見入ってしまう」と言ってしまうほどの名シーンが登場する。
さらに木村の大ファンを公言するお笑いコンビ・たくろうのきむらバンドは、対談VTR内でみせた“木村の優しさ”や、ドラマシリーズ内の“風間公親ではなく木村拓哉なシーン”について熱弁。「あんな格好いいことないですよ！」と、あるシーンを絶賛する。
最後に「僕の夢」として、渡辺は木村へ熱いメッセージを届ける。
●出演者
【MC】東野幸治、渡辺翔太（Snow Man）
【スタジオゲスト】五百城茉央（乃木坂46）、池田美優、赤木裕（たくろう）、きむらバンド（たくろう）、河井ゆずる（アインシュタイン）
【VTRゲスト】木村拓哉
【別カット】憧れの木村拓哉を前に…緊張する渡辺翔太
渡辺の元に対談決定の連絡が入ったのは、ロケの少し前。「この番組に出演してくださると思っていなかったので、出てくださると聞いたときひっくり返った。Snow Manメンバー全員とご一緒したことはあったけど、2人でトークするのは初めて。失礼を承知の上で言うけど、今日が来るなと思っていた…」と、スタッフも見たことがないくらい緊張する姿を見せた。
今回、渡辺が用意した質問は10個。“緊張した時用に”と用意したメモ帳を相棒に、「教場」シリーズ撮影裏話、家族のこと、Snow Manのコンサートへサプライズ出演した経緯など、これまであまり聞くことができなかった話に切り込んでいく。さらに「なぜこの番組に出演してくださったのか」を問うと間髪入れず「（渡辺が）いるから」と返答が。幼い頃から憧れていた木村からの言葉に感極まり崩れ落ちる…！？
渡辺・木村の対談VTRのほか、「1万人が選んだ！鬼教官・風間公親と生徒がみせた心震える名シーン」5選も紹介。ドラマ『教場』（2020年1月4日、5日放送）、『教場II』（2021年1月3日、4日放送）、『風間公親-教場０-』（2023年4月期）から厳選した名場面を届ける。スタジオメンバーも「（VTR見ながら）しゃべられへん」、「見入ってしまう」と言ってしまうほどの名シーンが登場する。
さらに木村の大ファンを公言するお笑いコンビ・たくろうのきむらバンドは、対談VTR内でみせた“木村の優しさ”や、ドラマシリーズ内の“風間公親ではなく木村拓哉なシーン”について熱弁。「あんな格好いいことないですよ！」と、あるシーンを絶賛する。
最後に「僕の夢」として、渡辺は木村へ熱いメッセージを届ける。
●出演者
【MC】東野幸治、渡辺翔太（Snow Man）
【スタジオゲスト】五百城茉央（乃木坂46）、池田美優、赤木裕（たくろう）、きむらバンド（たくろう）、河井ゆずる（アインシュタイン）
【VTRゲスト】木村拓哉