¡Ö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë»Ò¤É¤â¡×¤Î¿Æ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î½¬´·
¡Ö¤ª¤Ï¤·¤òÀµ¤·¤¯¤â¤Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç»õ¤òËá¤¯¡×¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»Æþ³Ø½àÈ÷¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÀ¸³è¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦¶µ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸ý¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤¤Û¤ó¤ä¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¡¢¿´¤Î¼é¤êÊý¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ñ¤Î´©¹Ô¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ò»³Èþ²Æ¤µ¤ó¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
ÀöÌÌÂæ¤¬¿åÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ë¡Ä¡Ä
²ÈÂ²¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ä«¡£ÀöÌÌÂæ¤È¶À¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿¿åÅ©¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹ë²÷¤Ë¿å¤·¤Ö¤¤òÈô¤Ó»¶¤é¤¹ÈÈ¿Í¤ÏÂ©»Ò¤À¡£Èà¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤ÎÀöÌÌÂæ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿åÍ·¤Ó¤Ç¤â¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢¡Ö¤Í¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÂ©»Ò¤òÀöÌÌÂæ¤Ë¸Æ¤Ö¤È¡¢Èà¤Ï¡Ö¤Ê¡¼¤Ë¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤ÆÍè¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¿å¤·¤Ö¤¤ÎÈÈ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢¤â¤·¼¡¤ËÃ¯¤«¤¬¤³¤³¤ò»È¤¦¤È¤¡¢ÀöÌÌÂæ¤Î¼þ¤ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¿å¤Ç¥Ù¥Á¥ç¥Ù¥Á¥ç¤À¤È¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©¡×
Â©»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ°ì½Ö¹Í¤¨¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¾®¤µ¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖÁá¤¯²È¤ò½Ð¤ë¥¥ß¤¬´é¤òÀö¤¦¤È¤¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿å¤¬¤Ï¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢´é¤ò¿¡¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤ÇÀöÌÌÂæ¤Î¼þ¤ê¤ò¥µ¥Ã¤È¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë´é¤òÀö¤¦M¤Á¤ã¤ó¡ÊËå¡Ë¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯»È¤¨¤ë¤è¡×
¤½¤ì¤«¤éÂ©»Ò¤Ï¡¢ÀöÌÌÂæ¤Î¿å¤·¤Ö¤¤ò¿¡¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤è¤êÂ¾¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿º³ºÙ¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Ï¡¢¿Æ¤¬°Õ¼±¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
ÀöÌÌÂæ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë»È¤ª¤¦
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÀ¸³è½¬´·¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤À¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¤»¤ó¤á¤ó¤À¤¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤Ä¤«¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¢¤ß¤º¤¬¡¡¤Ï¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
£¤¢¤é¤¤¤ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¡¤«¤Ê¤é¤º¡¡¤ß¤¹¤ò¡¡¤È¤á¤è¤¦¡£
¤¤ß¤º¤¬¡¡¤Ï¤Í¤Æ¤¤¤¿¤é¡¡¥¿¥ª¥ë¤ä¡¡¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¡¡¤Õ¤³¤¦¡£
¡Ê¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ùp.43¡Ë
ÀöÌÌÂæ¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿¿å¤ò¿¡¤¯¡¢¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤Î½¬´·¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡ÖÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò°é¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£Æ±¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎÊý¤Ø¡×¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÀöÌÌÂæ¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢»õËá¤¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¿åÆ»¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°²á¤®¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¶µ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¼º¤¤¤½¤¦¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤â¡¢ËÜ½ñ¤òÆÉ¤á¤Ð¿Æ»Ò¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£