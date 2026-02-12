どうしたブライトン！86分に痛恨失点でビラに０−１敗戦、泥沼の13戦１勝 81分までプレーした三笘薫は好機を決めきれず…
現地時間２月11日に開催されたプレミアリーグの第26節で、三笘薫を擁する14位のブライトンが３位のアストン・ビラと敵地で対戦した。
プレミアここ12試合でわずか１勝と不振のブライトンは、この試合でも序盤から押し込まれる展開が続く。
45分には、ブエンディアにシュートにミドルシュートを浴びるも枠を外れる。
左サイドハーフで先発した三笘も存在感を発揮できないなか、アウェーチームは攻撃の形を作れないまま、スコアレスで前半を終える。
後半に入って47分、カウンターからようやく三笘がいい形でボールを受け、左サイドから仕掛ける得意の形でシュートを放つが、惜しくもゴール左に外れる。
54分には、カドゥオールがミドルシュート。これはGK、マルティネスに指先で触られた後、クロスバーを直撃する。
その後も攻め込んだブライトンだが、ビラのゴールをこじ開けられない。
三笘が81分で交代したなか、86分にCKからヒンシェルウッドのオウンゴールで痛恨の失点。先制を許す。
このまま０−１で敗れたブライトンはプレミア６戦未勝利となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
