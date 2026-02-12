81分までプレーした三笘。(C)Getty Images

　現地時間２月11日に開催されたプレミアリーグの第26節で、三笘薫を擁する14位のブライトンが３位のアストン・ビラと敵地で対戦した。

　プレミアここ12試合でわずか１勝と不振のブライトンは、この試合でも序盤から押し込まれる展開が続く。

　45分には、ブエンディアにシュートにミドルシュートを浴びるも枠を外れる。

　左サイドハーフで先発した三笘も存在感を発揮できないなか、アウェーチームは攻撃の形を作れないまま、スコアレスで前半を終える。

　後半に入って47分、カウンターからようやく三笘がいい形でボールを受け、左サイドから仕掛ける得意の形でシュートを放つが、惜しくもゴール左に外れる。
 
　54分には、カドゥオールがミドルシュート。これはGK、マルティネスに指先で触られた後、クロスバーを直撃する。

　その後も攻め込んだブライトンだが、ビラのゴールをこじ開けられない。

　三笘が81分で交代したなか、86分にCKからヒンシェルウッドのオウンゴールで痛恨の失点。先制を許す。

　このまま０−１で敗れたブライトンはプレミア６戦未勝利となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

