鍵山優真、キスクラで見せた仕草に反響「観客の愛を感じている」五輪公式も熱い視線「愛らしい」とファン反応【冬季五輪】

楽しむを体現する鍵山のパフォーマンスに世界が注目している(C)Getty Images

ミラノでも日本男子のエースが愛されている。

現地時間2月10日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルショートプログラム（SP）がミラノ・アイススケートアリーナで行われ、2022年北京五輪銀メダルの鍵山優真は、103.07点を記録。108.16点で1位のイリア・マリニン（米国）に次ぐ2位で発進した。

団体戦に続き、充実の演技を見せる鍵山は、トリプルアクセルの着氷でミスが出た中でもしっかりと100点超えを叩き出し、SP終了時点で首位マリニンと5.09点差。現地時間13日に行われるフリースケーティング（FS）での逆転金メダルも十分に射程内だ。

ファンを魅了しているのは、演技だけではない。得点を確認したキス&クライでは、耳に手を当てる仕草で歓声を煽り、満面の笑みを浮かべた。五輪公式Xもこれに注目しており、手でハートを作った絵文字とともに、「観客からの愛を感じるユウマ・カギヤマ」と実際の写真を紹介した。