前代未聞の妨害行為が波紋　中国選手の“違反”でオランダの世界王者がまさかの敗退「全てを台無しにされた」【冬季五輪】

まさかの滑走で失格処分となった廉(C)Getty Images

時に「氷上の格闘技」とも評されるスピードスケート競技で、異例のアクシデントが起きた。

現地時間2月13日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート男子1000mで、11組に登場した世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）が、同走の廉子文（中国）と入れ替わる際に接触。そこまで驚異的なタイムで滑っていた23歳だったが、予期せぬアクシデントで集中力と勢いがそがれ、大きくタイムロス。なんと5位に終わったのだ。

そもそも1000mにおいて「接触」は異例だ。というのも、インレーンからアウトレーンに変わる際には、クロッシングゾーンで優先権のあるアウトゾーンにいるベンネマルスに廉がコースを譲るという規則があるからだ。しかし、中国代表戦士は、なぜか進路を譲らずにインレーンでの滑走を続け、ついにはぶつかった。

暫定1位という形でフィニッシュした直後に、“規則違反”を犯した廉に対して、鬼の形相で歩み寄ったベンネマルス。その姿を目の当たりにした会場内は騒然となり、ブーイングもこだました。

救済措置で単独走による再レースに挑んだベンネマルスだが、疲労の色は隠せず。タイムを伸ばしきれずに全体5位と低迷。表彰台にすら立てない無念の敗北を喫した。