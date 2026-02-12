愛知県在住の30代女性・Mさんが忘れられない体験をしたのは、鹿児島空港でのこと。

旅行中の彼女は売店であるものを探していたのだが......。

＜Mさんからのおたより＞

2021年の8月、鹿児島空港でのお話です。

私は長期休暇を利用して、九州地方を電車やレンタカーで周っていました。

あっという間に楽しい旅も終わりを迎え、中部国際空港行きの飛行機に乗るために鹿児島空港へ向かいました。

最後にお土産でも買おうと思い、空港内の2階にある売店を物色していました。

紙の箱に入った「鶏飯」が欲しかったのですが、簡易的な透明の袋に入ったものはあるものの、箱に入ったものがなかなか見つけられません。

ならばと店内にいらした店員さんの1人に尋ねようと声をかけたところ、あれよあれよと4人の店員さんに囲まれ、希望を伝えると一斉に四方へと探しに行かれました。

「たった1つの鶏飯のためにそんな大人数で......」と恐縮しつつ唖然としていると、皆さんすぐに戻られて、箱入りの鶏飯を手渡して頂きました。

「はい、どうぞ。あって良かったね」

とカラッと笑い、またすぐに散会され、初めに声をおかけした店員さんにお礼を言うのが精一杯でした。

旅行が好きで日本全国あちこちへ行きますが、こんなにも温かい親切は忘れられないと思います。



