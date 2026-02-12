衆議院選挙で圧勝した自民党に対し、惨敗した中道改革連合が議員総会を開き、13日に新代表を選出することを決めました。落選した若手からは「中道として進むも退くもイバラの道」との声もあがっています。

■“火だるまのピッチャー”自虐

「中道改革連合」をどう立て直していくのか？

11日午後、続々と集まった中道の議員たち。

野田共同代表は、冒頭――

中道改革連合・野田共同代表

「何万回頭を下げても、どんな言葉を使ってもわびようがないと思っています」

こう謝罪した上で――

中道改革連合・野田共同代表

「辞任をして責任をとったことにはならないとは思います。そうは言っても、先発をして火だるまになっているピッチャーが残り続けていては失点が続くだけではありますので」

自身を“火だるまのピッチャー”と例え、あらためて共同代表の辞任を表明しました。

■高市政権幹部「気の毒」同情も

「新党の名前は中道改革連合。略称、中道」（1月16日）

解散直前に立憲民主党と公明党が結党した中道改革連合。

衆議院議員160人以上が参加。「生活者ファースト」を掲げ、衆院選にのぞみましたが…、自民党が歴史的大勝。

中道は、公示前から118議席も減らし、49議席という結果に。党の重鎮らも落選しました。

落選した岡田克也氏は、自身のSNSに――

中道改革連合・岡田克也氏

「4日間で議員会館、撤収しなければいけません。これがなかなか大変なことで、今、悪戦苦闘しているところです」

最新の世論調査では中道について、「期待しない」と答えた人が8割にも上っています。

結果を受け、ある政権幹部からも中道について「気の毒だ」との声が。

この“期待の低さ”を覆すことができるのは誰か…？

次のトップを決める代表選の立候補条件となる「推薦人」は今回に限り不要とすることが確認され、さっそく出馬表明が相次ぎました。

■「イバラの道」声も…新代表は？

腕を組み何かを考えている様子で座っていた、立憲民主党の元幹事長・小川淳也氏。

囲み取材が始まりそうになると…

代表選に立候補を表明・小川淳也氏（54）

「あっちがいいかな？」

背景に「中道」の名前が映る場所へと移動。

代表選に立候補を表明・小川淳也氏（54）

「一番厳しく一番過酷なときこそ、その火中の栗というものは自ら拾うべきだし拾いたいし。いい結果にもっていくよう全力を尽くしたい」

また、小選挙区で8連勝を果たした階猛氏も立候補を表明。

代表選に立候補を表明・階猛氏（59）

「小選挙区で当選させていただいた数少ない議員の一人として、責任もってこの党をしっかりとした存在に持っていくために火中の栗を拾うつもりで立候補を決断しました」

中道の代表選は12日告示、13日に新しい代表が選出される予定です。

落選した若手は――

落選した若手

「中道として進むも退くもイバラの道」

また、旧公明系議員からは今回の代表選では「人数が少ない旧立憲に配慮しないといけない」、「旧立憲の議員が代表選に出た方が良い」などの意見が出ているということです。

誰に投票するかは各議員の判断に委ねるとの方針を確認しました。

■首相周辺「謙虚にいかなければ」

一方、自民党が衆議院で3分の2を超える議席を獲得した今回の結果に、世論調査では、49％が「野党がもっと議席を取った方がよかった」と回答。

首相周辺からは「謙虚にいかなければ」との声も上がっています。

特別国会は18日に召集、第二次高市内閣が発足し、新年度予算案などの審議が行われる見通しです。

（2月11日放送『news zero』より）