TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

【北日本と北陸で雪や雨】
きょうは、一時的に冬型の気圧配置になるでしょう。北日本と北陸で雪や雨が降りやすいでしょう。局地的に吹雪くこともある見通しです。一方で、関東や東海、西日本、沖縄は日差しが届くでしょう。関東は朝のうちは南部でパラパラとにわか雨の可能性がありますが、日中は晴れ間が広がるでしょう。

【東・西日本は日中は気温上昇】
寒気の影響を受ける北日本は、きのうよりも寒くなるでしょう。一方で、東・西日本は朝はヒンヤリとしても、日中は気温が上昇。西日本は15℃前後のところもあって日差しが暖かいでしょう。

＜きょう12日（木）の各地の予想最高気温＞
　札幌：-1℃　釧路： 1℃
　青森： 2℃　盛岡： 4℃
　仙台： 8℃　新潟： 7℃
　長野： 7℃　金沢： 8℃
名古屋：12℃　東京：11℃
　大阪：12℃　岡山：14℃
　広島：14℃　松江：10℃
　高知：16℃　福岡：14℃
鹿児島：16℃　那覇：20℃

【週末にかけては春の陽気に】
週末にかけては上空に暖かな空気が流れ込みます。15℃以上の地点が増えて、春を感じる陽気になりそうです。花粉の飛散が本格的に始まりそうです。マスクなどで対策をしてください。