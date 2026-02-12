◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム(大会5日目/現地10日)

フィギュアスケート男子シングルショートプログラム（SP）に日本のエース・鍵山優真選手が登場。SP終了時点で2位につけ、演技後に自身の滑りを振り返りました。

最終滑走で臨んだ鍵山選手は、冒頭の4回転トウループと3回転トウループのコンビネーションジャンプを成功させると、続く4回転サルコウも完璧に決め、幸先の良いスタートを切ります。途中のトリプルアクセルで着氷が乱れたものの、その後は軽やかなステップを演じ、滑走後はリンク上で笑顔を見せました。

演技後には「楽しかった。コーチである父親からも楽しんでおいでと言われた」と語り、父である鍵山正和コーチからの言葉を明かした鍵山選手。

着氷が乱れたトリプルアクセルについては「悔しい部分はあります」としながらも、「それ以外でプラスに捉えられる部分が多かった。団体に続き100点を超えられたことは収穫になりましたし、フリーにつながると思います」と前向きに語りました。

ショートプログラム終了時点で、トップは鍵山選手の前に登場したアメリカのイリア・マリニン選手。4回転フリップや4回転ルッツを鮮やかに決め、108.16点を記録しています。

2位の鍵山選手はマリニン選手と5.09点差の103.07点をマークしており、日本時間14日のフリーに向けて「自分が目指してきた目標の舞台はあと1回。全力で滑りきって、本当にやりきったと思えるようなパフォーマンスをするのが目標です」と意気込みました。