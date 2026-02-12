◆１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル）＝２月１１日、キングアブドゥルアジーズ競馬場

万全の態勢だ。パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）はダートコースで単走。騎乗した鮫島克駿騎手（レースはモレイラ騎手）が「動きはいいですね。ギアの入り方がＧ１馬ですね」と絶賛すれば、橋口調教師も「最後の伸びはすごくよかった。手前もきれいに変えていました」と納得の表情でうなずく。

オーストラリアでの前走、ゴールデンイーグルでは発馬や直線でスムーズさを欠いた５着。しかし、橋口師は前を向く。「たくましく成長しました。去年勝ったアスコリピチェーノも同じローテでしたから」と、ゴールデンイーグル１２着から一変した前年の勝ち馬を引き合いに出し、ほほ笑んだ。

１３頭立てで１１番ゲートからの発走も決まった。「外めでよかった。テンに速くないので、ジワッといけますからね」とトレーナー。異国の地での苦い経験を糧に大きくなった姿を見せる。（山本 武志）