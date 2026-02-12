【五輪】明け方の列島興奮　“毎日メダル”６日目で途切れるも熱戦途切れず　１０個まであと１…金２、銀３、銅４

ミラノ・コルティナ五輪は１１日、大会６日目を迎え、２日目（６日＝日本時間７日）からのメダルラッシュが途切れた。

６日目はノルディックスキー複合・男子個人ノーマルヒルで、今季限りの引退を表明している渡部暁斗の１１位が日本勢最高だった。山本 涼太は１５位、谷地宙は２３位。

メダル獲得が期待されたモーグル女子は２大会連続出場の冨高日向子が日本勢唯一の決勝２回目に進んだが、７８・００点でフランス選手と並んだが、ターン点で０・２点及ばず表彰台を逃し「あとちょっとだった」と悔し涙を流した。柳本理乃、藤木日菜、中尾春香は決勝１回目で敗退した。

スピードスケート男子１０００ｍは、開会式で日本選手団旗手を務めた森重航が２４位、山田和哉が２０位、日本勢最高は野々村太陽の１３位だった。

明け方のスノーボード男子ハーフパイプ予選は、連覇を狙う平野歩夢が大けがから２５日で出場し、平野流佳、 戸塚優斗、山田流星らと１３日（日本時間１４日）に行われる１２人による決勝に進んだ。

【ここまでのおさらい】

▼大会２日目（日本時間６日） スキー・ジャンプ女子個人ＮＨで丸山希の日本勢１号となる銅メダルでノロシを上げ、同日にスノーボード男子ビッグエアで木村葵来の１号金メダル、木村涼真が銀メダルを獲得し、いきなり金銀銅のロケットスタートとなった。

▼大会３日目の７日（日本時間８日）

フィギュアスケート団体（鍵山優真、坂本花織、佐藤駿、三浦璃来＆木原龍一、吉田唄菜＆森田真沙也）が」２大会連続銀メダル。

▼４日目（日本時間９日）

スピードスケート女子１０００ｍで高木美帆が連覇を逃したものの表彰台確保の銅メダル発進を決めて、４度目の五輪で自身通算８個目。スノーボード女子ビッグエアでは村瀬心椛が悲願の金メダル。ビッグエアは冬季日本の歴史に刻む初のアベック金。スキー・ジャンプ男子個人ＮＨでは初出場の二階堂蓮が、女子の丸山に続き、今大会ジャンプ男子初の銅メダルを獲得した。

▼５日目（日本時間１０日）

スキー・ジャンプ混合団体（丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮）で日本初の銅メダル。４年前にスーツ規定違反で失格となり、悔し涙を流しただ高梨沙羅は、２２年北京五輪の雪辱を果たし、メンバーらとうれし涙を流した。