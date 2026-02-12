日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１１日、実戦初打席で今季１号ソロを放った。楽天との練習試合（名護）に「５番・一塁」で出場。楽天先発・古謝の１４５キロを左中間へ運んだ。

中堅方向へ上がった打球は、強風のアシストも受け左中間フェンスを越えた。２回１死走者なし、１ボールからの２球目を今季実戦初スイングで仕留める１号ソロ。「ＤＯＭＩれ！」の「レ」を表すハンドサインで、喜びを表現した選手会長は「ちょっと差し込まれた感じだったんですけど、ちゃんと振り切れてましたし、芯には当たってた。風も相当あったんで、助かりました」と振り返った。

最後の一押しは、山崎臨時コーチの助言だった。「左足の母指球がめくれちゃうときがある。自覚はあったんですけど、あまり気にしてなかった。言われて意識したら、めっちゃいい」。股関節に乗ることを意識してきたが、母指球も意識したことで「かみ合ってる」と手応えをつかんだ。

新庄監督は「風、以上（笑）。近いやろ、ポイント」といつも通りに辛口。それでも清宮幸は「もっと振って、もっと空振っていいなと思っている。よかったときは空振り率がもっと高かった」。ヒットよりも長打を求め、昨季とは違う姿を見せる。（山口 泰史）