◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝ペン・宮下京香、カメラ・宮崎亮太】男子予選が行われ、３大会連続出場で予選１回目を８５・５０点の６位から２回目に挑んだ戸塚優斗（ヨネックス）は、９１・２５点をマークし、２位で上位１２人による決勝進出を決めた。予選は２回の試技で得点が高い方が採用され、決勝は１３日（日本時間１４日未明）に行われる。

日本は全４選手が通過したが、戸塚はその中で１番の順位で通過。多くの選手が予選から高得点を挙げ「思ったよりレベルが高くて、みんなすごい回していて、みんなきれいに決めているので、少し焦った」としつつ、「自分の滑りを２本目は出来たのかなと思っています」とうなずいた。

五輪のタイトルに照準を合わせてきた。過去の五輪は１６歳で初出場した１８年平昌は決勝２本目で激しく転倒し、担架で運ばれた。悔しい１１位。前回２２年北京大会でもメダルに届かぬ１０位に沈んできた。２１年世界選手権で金メダルに輝くなど、他の大会では成績を残してきただけに、悔しさが募る。“三度目の正直”を誓う決勝へ「２回悔しい結果で終わっているので、自分の出来る滑りのマックスを出して、それがメダルにつながったらうれしい」と見据えた。

◇戸塚 優斗（とつか・ゆうと）２００１年９月２７日、横浜市生まれ。２４歳。両親の影響で３歳からスノーボードを始め、９歳からハーフパイプを始めると、１１歳で日本スノーボード協会の公認プロ資格を取得。１５歳だった１７年９月のＷ杯で初優勝。通算９勝。世界選手権は２１年金、１９年銀、２５年銅。五輪は１８年平昌大会１１位、２２年北京大会１０位。人気バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の大ファン。１６９センチ