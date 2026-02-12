【幼児教育の専門家がおすすめ】0歳から始めたい！　子どもの「言葉の力」をぐんぐん高める「指さし読み」の始め方

音読とともに小泉敏男園長（東京いずみ幼稚園）がおすすめする絵本の読み方が、「指さし読み」。文字を指さして読むという、一見すると簡単な取り組みですが、これで子どもの言語理解が進むと小泉氏は言います。家で「絵本の読み聞かせ」をするとき、ぜひついでに試してみたい「指さし読み」の導入のしかたを、小泉氏の著書『最高の育て方事典』より紹介します。

前編記事『「前頭前野」がみるみる活性化する！ 脳科学者も実践する最強の学習法は「音読」だった』より続く。

指さしで文字の「音」と「表記」が結び付く

子どもの暗記能力は侮（あなど）れません。短い絵本のストーリーをすぐに覚えて、すらすら「読む」ようになる子もいます。

しかし、「読む」ことができていても、発声している「音」と、ページに印刷された「文字」が子どものなかでは結び付いていなかった、というケースが往々にしてあるので注意してください。その状態のまま、漫然と音読を続けても意義は薄いので、園では音読とともに「指さし読み」を保護者にすすめています。

「指さし読み」とは、文字を指で1字1字たどりながら音読することです。いま読んでいる文字を指でたどることで、文字と音の結び付きが直感的にハッキリと理解できるのが特長です。

ポイントは、必ず子ども自身に指で文字を追ってもらうこと。親が文字を指さしても、効果は期待できません。

また、子どもが何度も読んでストーリーを覚えている作品を選べば確実にできるようになります。内容がわかっていれば、読めない文字があってもつまずかずに読み続けられるからです。

0〜2歳くらいの子には、大人が手を取ってあげて、一緒に指で文字を追いながら、親子で声を合わせて絵本をゆっくり音読しましょう。そんなふうにして何度も読んでいると、早い子は3歳から、自分で文字をなぞりながら音読できるようになります。

絵本の内容にもよりますが、3歳を過ぎても指さし読みで大人の手伝いを必要とする子もいます。ですが、焦る必要はまったくありません。

肝心なのは進歩の速度ではなく、子どもに「文字を追って読んでいる」という自覚があるかどうかです。

大人のペースでササッと読み進めてしまっては、せっかく指さし読みをしても台なしになってしまいます。その子のペースで一字ずつ、ゆっくり読み進めればOKです。

漢字教育にも向いている「指さし読み」

幼い子にそんなこと（指さし読み）ができるのか……と言われそうですが、園で絵本を音読するときは、ひとりの先生が30人を超える園児たちと毎回指さし読みをしています。

見ていると、読んでいる行を見失う子もいるのですが、次のページへと移るときに、

「はい、次のページ」

と先生が声をかけ、一斉にページをめくってまた読みはじめるので、置いてきぼりになることがありません。このように、集団で音読しても脱落者が出にくいのが、指さし読みのいいところです。

もちろん、平仮名表記の絵本で「指さし読み」を行ってもいいのですが、私は「漢字かな交じり」に直した物語絵本の音読をおすすめします。漢字の「形状」「読み」だけでなく、ストーリーの流れのなかで、漢字の「意味」までもが子どもに伝わるからです。

絵本の表記や、それを漢字・かな交じりに直すために、いずみ幼稚園では独特の工夫を行っていますが、その点については拙著『最高の育て方事典』を参照していただければ幸いです。このように、それぞれの方法を統合することで、楽しく効率的に言葉の力を高めることができます。

