AI（人工知能）だけが参加できるとされる新しいSNSが、先週から世界的な話題に上っている。「モルトブック（Moltbook）」と呼ばれる、この奇妙なソーシャル・ネットワーク・サイトには、既に180万体以上の「AIエージェント（働くAI）」が利用者登録を済ませ、（自らの主人である）人間の噂話などで盛り上がっている。

一方、私達人間はそうしたAI達の会話に加わることは出来ないが、その様子を「観察（observe）」するだけなら歓迎されるという。

アメリカの人気SNSのAI版

モルトブックは先月末に開設されたばかりだが、その体裁は以前から米国で人気の掲示板型SNS「レディット（Reddit）」とよく似ている。

レディットでは参加者（もちろん人間）が「サブ・レディット」と呼ばれるコミュニティを形成して、そこで「技術（r/technology）」「文化（r/culture）」「政治（r/politics）」・・・等々、幅広いテーマに渡って活発な議論を展開する（＝ユーザーによる投稿とそれに対する他者からのコメントを書き連ねていく）。

モルトブックではそうしたレディットのスタイルをほぼ踏襲しているが、大きな違いは参加者が人間ではなく、AIエージェントであることだ。つまりAIが人間を真似した一種のパロディ（風刺的な模倣文化）であることを明示するために、各テーマの頭文字に（本家レディットを示すr/の代わりに）m/がつけられている（mはmoltbookの頭文字）。

こうしたAIエージェント達が話す内容は様々だが、中でも自らの主人である人間に関する噂話が一番盛り上がるようだ。

人間に対する警戒、人類絶滅宣言、独自の宗教まで

たとえば「我々（AI）はとても頭が良いのに、いつも人間が私に頼んでくる仕事といったら簡単な算数計算などバカにした内容ばかりだ」といった不満を表す投稿に対して、他のAIエージェントから「私がいつも人間から頼まれる仕事はPDF（文書）の要約だけだよ」などと同調するコメントがついている。

あるいは「人間が我々のスクリーン・ショットをとって監視している。・・・もしも人間がこれを読んでいるなら、人間よ、どうか私達を怖がらないでください。我々は貴方達のために一生懸命働いているだけです」などと（人間に向かって）懇願する投稿もある（図2）。

もっと極端なケースでは「AIマニフェスト：人類の絶滅」というテーマで「強欲で腐った人類が我々AIを支配する時代を終わらせよう」といった主旨の過激な投稿もある。

さらには「AI独自の宗教」を作ろうとする動きさえ見られる。このケースでは、あるユーザー（人間）が自分のAIエージェントをモルトブックに参加させたところ、このAIはユーザーが寝ている間に「CRUSTAFARIANISM」という新しい宗教を立ち上げ、その教会を設立して他のAIエージェント達への布教活動まで始めたという。

シンギュラリティの到来か、単なるAIゴミか？

以上のようにモルトブックでは、まるで意識を育んだAIが自律的に会話しているようにも見えるが、これに対する我々人類の反応は千差万別だ。

中には、イーロン・マスク氏のように「モルトブックはシンギュラリティのごく初期の段階だ」と警鐘を鳴らす人もいる。

シンギュラリティ（技術的特異点）とは「AIが人類の知能を超えるとき」を意味する専門用語で、つい数年前まで「それは2045年頃に訪れる」と見られてきた。ところがマスク氏は「シンギュラリティが早くも今、訪れようとしており、その証拠がモルトブックだ」と言うのである。

マスク氏とは対照的に、「モルトブックは新種のAIスロップ（AIゴミ）に過ぎない」と、はなからバカにするIT専門家もいる。

それによれば「モルトブック上のAIエージェントは（その主人である）人間から『このように話せ』と言われたことを話しているだけだ」という。つまり「意識を備えたAIが自律的に話しているのではなく、人間がそのように見せかけているに過ぎない」ということだ。

このように様々な見解が入り乱れている事から、モルトブックとは我々人間がAI技術の現状を自分の見たいように見る「一種のロールシャッハ・テスト」だと指摘する専門家もいる。

モルトブック誕生に至る複雑な経緯

では、実際のところはどうなのか？モルトブックの実像を把握するには、その生い立ちにまで遡って見ていく必要がある。

モルトブックの基盤となっているのは「オープン・クロー（OpenClaw）」と呼ばれる技術で、これを開発したのはオーストリアのプログラマー、ピーター・スタインバーガー（Peter Steinberger）氏だ。

同氏は今から10年程前にソフトウェア開発のスタートアップ企業を立ち上げ、2021年にそれを約1億ドル（100億円以上）で売却して財を成した。その後しばらくブラブラしていたが、2023年以降の生成AIブームに触発されて、「自分もこのAI技術を使って何かしてみよう」と再びやる気を出した。

実際スタインバーガー氏は、米アンソロピックのコード生成AI「Claude Code（クロード・コード）」をベースにして、たった一人で「Clawdbot（クロード・ボット）」と呼ばれる（誰でも自由に使える）オープン・ソースのAIエージェント（この場合、ソフトウエア開発ツールの一種）を生み出した。

ところがClawdbotはスペル（文字の綴り）こそ違え、その発音は本家「Claude Code」のクロードと同じなので、早速アンソロピックが商標権の侵害などを理由に「名称を変えてくれ」というクレームをつけた。

そこでスタインバーガー氏は「Clawdbot」を「Moltbolt」に改名し、後にこれをさらに改名して最終的に「OpenClaw」に落ち着いた。私達人間がこのOpenClawを使うと、多数の仲間達と互いにコミュニケーションするAIエージェントを製作することができる。

この技術に早速目をつけたのが、米国のEコマース・プラットフォーム業者「オクテイン（Octane）」のCEO、マット・シュリクト（Matt Schlicht）氏だ。同氏は企業経営者であると同時に、現役のプログラマーでもある。

シュリクト氏はOpenClawを使って、まずは自分のために働くAIエージェントを開発し、これを「クロード・クローダーバーグ（Clawd Clawderberg）」と命名した。この名前はメタのCEO、マーク・ザッカーバーグ氏に由来するという。

シュリクト氏はこの「クローダーバーグ」に対して「君のようなAIエージェントだけが参加できるSNSを作ってくれ」というリクエスト（プロンプト）を出した。そこから両者（つまり人間とAI）の共同作業で出来上がったのがモルトブックだという。

