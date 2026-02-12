◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体(大会5日目/現地10日)

スキージャンプ混合団体で日本勢初の銅メダルを獲得。日本のメンバーとして貢献した郄梨沙羅選手が前回大会のこと、さらにチームへの思いを語りました。

郄梨選手は前回出場した2022年の北京五輪では女子ノーマルヒルで4位、混合団体ではスーツ規定違反による失格を経験します。

今大会、スーツによる不安について「今シーズン一度も失格になってないですし、その日の朝もスーツのメーカーのプロたちにボディーとスーツのサイズを見てもらって、これで大丈夫だと自信をもってコントロールは受けられたので、何の不安もなく自信をもって臨めました」

「やはり道具を使うスポーツなのでそこをぎりぎりを攻めていくのが各国の力でもあるとは思います。そこもしっかり明確になってきて、わかりやすくなって自分のジャンプに集中できたっていうのは間違いなくあると思います」とスーツ規定の対策は十分にしていたと言います。

今大会のメダル獲得に「4年前のことは忘れてはいけないことなんですけど、この場に立つことはその時想像していなかったので、今こうしてメダルを首にかけられているのもここにいるメンバーであったり、日本チームの方々だったり応援してくれる人たちのおかげなので、本当にみんなでとれたメダルだと思ってます」と感謝しました。