スノーボード・女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手が10日、自身のInstagramを更新。応援への感謝や残る女子スロープスタイルに向けた意気込みをつづりました。

現地9日の決勝に臨んだ村瀬選手は、3回の試技で大技トリプルコーク1440を2度決めて金メダルを獲得。日本人女性初のスノーボード競技金メダルという快挙を成し遂げました。

自身のInstagramでは金メダルを首にかけながら、決勝の3本目で見せたガッツポーズを再現。人差し指を立て、右手を突き上げる写真とともに思いをつづりました。

投稿では「Olympic金 前回北京オリンピックで銅メダル。この4年間必死に練習して色を変えにここに来た。小学生の頃から言っていたオリンピックで金メダルを獲る。有言実行。それが叶ってもの凄く嬉しいです。スノーボードが私の人生。最高な人生です。皆さん本当にありがとうございます」と冒頭で喜びのコメント。

さらに「まだまだ諦めません。スロープスタイルが残ってます。気を抜かずイケてる滑りを皆様にお届けします」と北京五輪で10位に終わった女子スロープスタイルに向けて力強く意気込みます。

また、阪西翔コーチに向けて「『何度でも歴史に名を刻みましょう』と言って貰える度に、またあの景色。あの気持ちいい景色絶対また見てやると気がもっと引き締まって、『今回も歴史に名を刻めましたね』と言って貰えた時肩の力が抜けて今までしょうさんと頑張ってこれて本当に良かったなって毎回感じます。ありがとうございます」と感謝をつづった村瀬選手。

最後に「これからも全ての方々に希望と感動を与えられる様に。明るい未来になる様に。私は挑み続けます。ありがとうございました。幸せな1日でした」と前を見据え、改めて喜びをかみしめました。